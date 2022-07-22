«نيهال» تطلب الطلاق للضرر: «عنده وسواس قهري وشوه سمعتي إني مش نضيفة»

أمام خبراء التسوية جلس الزوجان يتبادلان الحديث بنبرة عالية، ويحاول كل طرف أن يفرض وجهة نظرة على الاخر خلال إيجاد حل مرضي لهم، وخلال الجلسة حكت الزوجة الضرر الذي لاحقها بسببه، وأنها لا ترغب في إصلاح الأمر معه لأنه لم يتغير بسبب الوسواس الذي يعاني منه، وعكر صفو حياتها بسببه.

أمام قاضي محكمة الأسرة، بدأت «نيهال. م»، حديثها وحكت له تفاصيل تعارفها على زوجها، وقالت إن جارتهم أخبرت والدتها إنها على معرفة بشاب صاحب وظيفة مستقرة واخلاقه عالية، ومنظم للغاية، وأنه يرغب في الزواج وأنها رشحتها له، فوافقت والدتها وبعد اللقاء الأول، لاحظت حساسيته المفرطة في نظافة كل شيء، لكن نصحوها أن تكون منظمة هي الأخرى حتي تنول إعجابه، وتمت الخطبة وسط فرحة من العائلتين.

الزوج عكر صفو حياتها

وطوال عامين من الخطبة كان الجميع يمدح نظافته المفرطة، ولم يكن أحد يعلم بحجم الورطة التي ستحل على رأسها بعد الزواج، وبعد الانتهاء من ترتيبات الزواج، تمت الزيجة، وكانت سعيدة للغاية لأنه كان يحترمها طلباتها مجابة، وأعتقد أن الحال سيدوم بعد الزواج، لتكتشف وجهه الآخر سريعًا، وينغص عليها حياتها معه.

الزوج رفض يزور طبيب

«من أول يوم جواز وهو بينتقض مضافة البيت وكل حاجه عايزها تتغسل 100 مرة ويتهمني إني مش بنضف، ويشتكي للناس أنه مش مرتاح في بيته، لحد ما بدأت الاحظ أن المشكله عنده، وبعد فترة عرفت أن عندة وسواس قهري، ورفض إنه يقرأ عن الموضوع أو حتي يروح لدكتور، وبقي يقول القريب والغريب إني مش نضيفة، وبقت سيرتي على كل لسان، والكل بقي ينصحني إني أخاف على بيتي وجوزي وشوه سمعتي»، حسب حديث «نيهال» أمام القاضي.

دعوى طلاق بسبب الوسواس القهري

فقررت أن تطلب منه الطلاق لكنه تركها لمنزل عائلتها أكثر من 6 أشهر ما جعلها تلجأ لمحكمة الأسرة بزنانيري بعد 3 سنوات، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 7004 أحوال شخصية.