«أمنية» في دعوى طلاق للضرر: «خيال مآتة.. ومش بيصرف على بناته»

«مش بيصرف عليا وعلى بناته».. جملة واحدة نسجت بها «أمنية. م»، دعوى الطلاق للضرر التي أقامتها ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالإسكندرية، بعد أن تأكدت من استحالة العشرة معه، بسبب عدم تغير طبعه، وهي ترى أنه يصرف أمواله على نزواته، ولا يهتم لأمرهم، ويتركهم في أمس الحاجة لأي شيء، فقررت أن تعيش دونه، وتعمل كادحة من أجل بناتها الـ3.

طلاق بعد 17 سنة.. و3 بنات

وقالت «أمنية»، إنها تزوجت منذ 17 عامًا، وقابلته قبلها بعامين، وتعرفت عليه عن طريق الجيران، وبعدها وافقت عليه، واقترح عليها الانتقال معه للمحافظة التي يعمل بها، لتشاركه جميع تفاصيل حياته، فوافقت واقنعت عائلتها أن تنتقل معه لمحافظة الإسكندرية، واشترى شقة الزوجية وجهزتها، وبدأت تخطط لحياتها معه، وبعدها أقاموا حفل زفاف وانتقلت للعيش معه، وطوال فترة الخطبة كان كريم معها ولا يمنع عنها أي شيء تطلبه.

الزوجة تحكي تفاصيل تعارفهم

خلال دعواها أوضحت الزوجة، أنها في بداية تعارفهما لم يظهر عليه أي تصرفاتها تنبها من أفعاله الحالية، بل كان شابًا مهذبًا وبار بوالديه ومتدين، ويعمل بجهد ومستقر بحياته، فكانت سعيدة أن القدر أوقعها في وردية مثله، واعتقدت أن الحياة ستكون وردية مثل البداية، لكن بعد العيش معه تحت سقف واحد تأكدت من أنه كان يخدعها بكلماته المعسولة وأسلوبه المهذب، حتى أنها عندما تشتكي لعائلتها منه، لم يصدقوها، ويدعوا أنها لا تود العيش معه أو ملت الحياة الزوجية.

الزوج تغير حاله بعد زواجهم

بعد سنوات من الحب والعشرة فاض بها الكيل، وشعرت أنها مجرد خادمة في المنزل له، وعندما تعترض يصب بها غضبه، ويجبرها على التأقلم، فطوال 17 عامًا تحملت معه الكثير من الصعوبات وكانت تعتني ببناتهم، وتحاول جاهدة أن تأمن لهن حياة سوية، رغم جميع المشكلات المادية والمعنوية التي كانت تحملهم على عاتقها.

أمنية: خيال مآتة ومش بيصرف علينا

«بقى زي خيال المآته، وبطل يصرف علينا وعايشين على الي الأساسيات من الأكل والشرب، ولما نطلب حاجة يرفض ويقول إن مفيس فلوس، والأحسن أننا نحوش عشان نأمن مستقبل البنات، ومن فترة عرفت أن بيعرف ستات كتير وبيصرف عليهم، ولما واجهته ضربني، ومن يومها وهو رافض يصرف عليا وعلى بناته».

دعوى طلاق للضرر بسبب الإنفاق

واختتمت الزوجة حديثها بأنها يأست من تغير طبعه، وأنها طلبت الطلاق لكنه هددها بعدم أخذ حقوقها، فتوجهت الزوجة للمحكمة بعد أن حصلت على وظيفة لتنفق منها على بناتها الـ3، بعد تخلي والدهم عنهن، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 1961.