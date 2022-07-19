زوج يحكي مأساته لمحكمة الأسرة: «حماتي طردتني من البيت.. ومشفتش بنتي من يوم ما اتولدت»

وسط الضوضاء التي تملأ قاعة المحكمة، خرج الحاجب ليسكت الحضور، تنويهًا بخروج القاضي، وكانت دعوى الزوج المكلوم أولى الدعاوى في رول اليوم، وبسؤال القاضي للشاب العشريني عن سبب دعوى النشوز، الذي أقامها ضد زوجته ورفضه للتصالح معها تحت أي ظرف قال: «ماشية ورا كلام أمها، وحماتي طردتني من البيت بعد ما ممضيني على كمبيالات».

الزوجة اختيار العائلة

صوت الهدوء يعم القاعة ونظرات استغراب تتوجه ناحية الزوج؛ ليكمل حديثه بصوت يعلوه التوتر: «اتجوزت بنت ناس زي ما أهلي نصحوني، بس أمها عكرت حياتي بحجة أني ممكن أطلقها».

وتابع أنه خطب فتاة مناسبة من وجهة نظر العائلة، وفي اللقاء الأول لاحظ هدوءها وحياءها وأعجب بجمالها، ووافق عليها، وطوال الخطبة كانت والدتها تعامله بحدية وعنف.

والدته تصر على الزيجة

وتذكر الزوج أنه خلال فترة الخطبة القصيرة، أخبر والدته برغبته في فسخها، لكنها رفضت بحجة أن الفتاة لم تفعل له شيئا، وهذا الأهم وأنه بعد الزواج سيكون هو المسيطر على زوجته، وحينها لم تتدخل والدتها في حياتهما؛ ليكتشف بعد حفل الزفاف أنها لم تجعله يرتاح طوال حياته بسبب ما فعلته معه.

مؤخر صداق 2 مليون جنيه

وقال الشاب العشريني لقاضي محكمة الأسرة، إن وقت الخطبة شرط والدها عليه قائمة منقولات غالية، وشبكة ومهر أكثر من اللازم، ومؤخر صداق بقيمة 2 مليون جنيه، وعندما اعترض وافقت والدته على شروطه، وقالت له: «العروسة بتشتغل، وهتساعدك بعد كده»، وتمت الزيجة بناء على رغبتها، وأقيم حفل زفاف ضخم يتحاكى به الجميع حتى اليوم وكلفه الكثير.

حماته مضته على كمبيالات وطردته

وتابع: «بعد الفرح بـ4 شهور لقيت حماتي بتجبرني أمضي على كمبيالات، ولما سألتها قالتلي: أنت ممكن تطلقها في أي وقت، وساعتها مضيت عشان مراتي كانت حامل وأنا مكنتش عايز الطفل يجي في مشاكل، وقولت عشان تبعد عن حياتنا، وأكيد مش هتستعملها ضدي، وبعدها بشهرين كان في مشكله تافهة بيني وبين مراتي، لكن هي تدخلت وزودت المشكلة وطردتني من البيت، ولما مراتي ولدت رفضت أني أشوفها ولحد النهاردة من 3 شهور مشفتهاش».

وبعد أن يأس الزوج من إصلاح الأمور بينهما، قرر اللجوء لمحكمة الأسرة بروض الفرج، وأقام ضد زوجته دعوى نشوز حملت رقم 271، بعد رفضها حضور جلسات التسوية.