أستاذ تمويل: توقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو 5.5%

علّق الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار على استطلاع وكالة رويترز بخصوص توقعات نمو الاقتصاد المصري، مشيرًا أن هذه التوقعات تعتبر بارقة أمل في ظل أزمة مشتعلة عالميًا مؤكدًا أن الاقتصاد المصري نجح خلال السنوات الماضية في تحمل أزمات وصدمات على المستوى الدولي ضاربًا المثل بجائحة كورونا التي استمرت قرابة 3 أعوام والحرب الروسية الأوكرانية مشددًا على أنها صدمات شديدة للغاية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تقوية الاقتصاد

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في تقوية الاقتصاد المصري أمام الصدمات مشيدًا بتنوع الاقتصاد المصري وأن يكون هناك احتياطيات استراتيجية وتنوع اقتصادي مصري والاعتماد على كل قطاعات النشاط الاقتصادي وخلق علاقات متوازنة ومتنوعة مع مختلف دول العالم لمنح الاقتصاد الوطني قوة وصلابة.

معدل 5.5% يعتبر طيب للغاية في ظل الظروف الحالية

وتوقع أن يقترب معدل النمو الاقتصادي من 5.5% مشددًا على أنه معدل طيب للغاية في ظل ما يحدث في العالم والوضع الصعب في جميع الدول مشيرًا إلى أن العالم يشهد معدل تضخم عالي ضاربًا المثل بالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا ومعاناتهم من معدل تضخم مرتفع هو الأعلى منذ 4 عقود مشددًا على تأثر مصر بذلك.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حظي بعدد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية وحققت الاكتفاء الذاتي فيما يخص احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يتعايش مع الأزمات وسيصمد في أزمة الحرب وسيكون اقتصاد قوي.