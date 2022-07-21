رويترز: الاقتصاد المصري ينمو بشكل مطرد والتضخم يتراجع خلال 3 سنوات مقبلة

أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء «رويترز»، أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل مطرد إلى حد ما على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تراجع التضخم تدريجياً.

وبحسب ما نقلت النسخة الإنجليزية لقناة «العربية»، من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.5 بالمئة في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وفقا لاستطلاع لـ«رويترز» شمل 19 اقتصاديا أُجري في الفترة من 6 إلى 20 يوليو، بزيادة طفيفة عن 5.2 بالمئة كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.

توقعات بتراجع النمو الاقتصادي ثم العودة إلى الارتفاع

وكانت كالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية ذكرت، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الحكومة تهدف إلى تحقيق نفس المعدل البالغ 5.5 بالمئة، وقالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد في وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد نما بنحو 6.2 بالمئة في السنة المالية 2021/202 التي انتهت في يونيو.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9 في المائة في السنة المالية 2023/24 التالية، وأن يتسارع مرة أخرى إلى 5.4 في المائة في 2024/25. وتوقع المشاركون في استطلاع رويترز أن يكون التضخم أقل خلال العامين المقبلين، وأن يتباطأ إلى متوسط ​​10.0٪ في السنة المالية الحالية، يليه 10.4٪ العام المقبل. وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري عانى من أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية مثل غيره من الاقتصادات الأخرى.

التضخم يتراجع إلى متوسط ​​8.0٪ في السنة

ورأى المشاركون في الاستطلاع أن التضخم يتراجع إلى متوسط ​​8.0٪ في السنة المالية 2024/25، ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5٪ -9٪. وتوقعوا أن يتم تداول الجنيه المصري عند 19.00 للدولار بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو 2023، لتتراجع إلى 19.86 بحلول يونيو 2024 و20.00 بحلول يونيو 2025، بانخفاض أكثر من 25 في المائة عن المستويات في بداية هذا العام.