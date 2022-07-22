بعد أوروبا.. موجة حارة تضرب أمريكا و«الأرصاد» تحذر من مخاطرها الصحية

أعلنت الأرصاد الجوية الأمريكية، صباح اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد في نهاية الأسبوع الجاري موجة شديدة الحرارة تجتاح معظم الولايات، محذرة كل المواطنين من المخاطر التي قد تنتج عن درجات الحرارة المرتقبة، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

ارتفاع شديد بدرجات الحرارة في أمريكا

وغردت الأرصاد الجوية الأمريكية، على صفحتها الشخصية عبر موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلة: «إن هذا الأسبوع، تمّ حتى الآن تحطيم درجات الحرارة الطبيعية»، متوقعة تسجيل أرقام قياسية لدرجات الحرارة المرتفعة خلال الأسبوع المقبل».

توصيات الأرصاد الأمريكية بشأن درجات الحرارة المرتفعة

ووفقا لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، تجاوزت عدة ولايات بجنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، درجات الحرارة لتصل إلى 38 درجة مئوية، و43 درجة مئوية في بعض المناطق الأخرى، حيث صرحت الأرصاد الجوية الأمريكية قبل يومين، أن ما يقرب من 100 مليون شخص أمريكي، يقيم في مناطق حذرت فيها البلاد من الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، كما سيستمر هذا الوضع حتى نهاية الأسبوع المقبل.

ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا

ويذكر أن دول جنوب وغرب أوروبا تشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، ما أدت إلى اندلاع الحرائق في فرنسا واليونان وإسبانيا والبرتغال، وأجبرت الآلاف على ترك منازلهم وحدوث تلوث وانبعاث غاز الاحتباس الحراري الضار بالصحة، بالإضافة إلى تعطل الدراسة وحركة المرور في بريطانيا تحديدا بعد وصول درجات الحرارة بها إلى أكثر من 38 درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا، فى وقت سابق، إن بعض المناطق سجلت درجة حرارة تجاوزت الـ 41 درجة مئوية لأول مرة على الإطلاق، ومن المتوقع أن تواجه البلاد طقسا غريبا مثل تساقط الثلوج والأمطار، ولذلك أصدرت الحكومة البريطانية تحذيرات بشأن حالة الطوارئ من الدرجة الرابعة.