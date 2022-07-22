لحظة اقتحام الكونجرس.. «ترامب» يتناول الطعام و«ميلانيا» تصور سجاد البيت

قالت السيدة الأمريكية الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، اليوم الجمعة، على هامش اجتماع لجنة مجلس النواب للتحقيق في قضية اقتحام الكونجرس الأمريكي التي وقعت في 6 يناير 2021 الماضي، إنها لم تكن مدركة لأعمال الشغب في ذلك الوقت، بسبب انشغالها بتصوير سجادة في البيت الأبيض.

ميلانيا ترامب تلتقط صورا للسجاد أثناء اقتحام الكونجرس الأمريكي

وبحسب شبكة «فوكس نيوز»، صرحت ميلانيا ترامب، أن يوم اقتحام الكونجرس الأمريكي في 6 يناير 2021، كانت تؤدي واجباتها كسيدة أولى في أمريكا، وهي أرشفة محتويات البيت الأبيض من خلال التقاط الصور للسجاد، ولذلك السبب لم تكن تعلم بما حدث في الكونجرس.

بينما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن ما تداولته ميلانيا ترامب غير صحيح، حيث إن الجهات المسؤولة فقط عن أرشفة محتويات البيت الأبيض هما أمين البيت الأبيض والجمعية التاريخية المختصة بالبيت.

بينما قالت ميلانيا ترامب: «إنه كان من الواجب العملي بصفتي السيدة الأولى هو تسجيل ممتلكات الغرف التاريخية للبيت الأبيض، وتصويرها من خلال التقاط صور أرشيفية مميزة لكافة عمليات التجديد».

ترامب يأكل في غرفة طعام ويشاهد أعمال العنف في الكونجرس عن بعد

ومن جهة أخرى، اتهمت لجنة التحقيق النيابية الأمريكية، الرئيس السابق دونالد ترامب بالتقصير في أداء واجبه كرئيس جمهورية، بعد أن فشل في السيطرة على اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي، مؤكدة أنه ظل لأكثر من 3 ساعات في غرفة الطعام الخاصة به خارج المكتب البيضاوي، يراقب أعمال الشغب من خلال شاشة التلفزيون، رافضا مقترحات مساعديه والجمهوريين بالكونجرس لإنهاء الفوضى، حيث أن أعضاء الكونجرس وجهوا إليه نداءات لوقف أعمال الشغب التي اندلعت أمامه على شاشة التلفزيون، ولكنه تجاهلهم.