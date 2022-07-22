انتعاشة السياحة الأجنبية بمطروح.. استقبال 33 رحلة في شهرين

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن السياحة الخارجية على المحافظة تشهد إقبالا مع استقبال الأفواج السياحية عبر طيران الشارتر بمطار مرسى مطروح الدولي بدءا من 31 مايو 2022 والذي يستقبل ما بين 4 إلى 5 طائرات شارتر أسبوعيا لتصل عدد الرحلات حتى الآن 33 رحلة معظمها وصلت من إيطاليا وبولندا، وبلغت أعداد السائحين عبر مطار مرسى مطروح الدولي 5770 سائحا منهم 4460 إيطاليا و1310 بولنديين.

استقبال السياح بالورود بمطار مطروح

وأكد محافظ مطروح أنه يجري استقبال السياح بمطار مطروح الدولي بحفاوة مع توزيع البروشوات والورود ومتابعة الإقامة بعدد من الفنادق السياحية الكبرى من خلال ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة وإدارة السياحة والمصايف بمطروح وهيئة تنشيط السياحة.

ولفت إلى أن رحلات طيران الشارتر القادمة لمطار مرسى مطروح الدولي هذا الأسبوع بلغت 5 رحلات بعدد 919 سائحا منهم طائرة بولندية كان على متنها 192 سائحا بولنديا وأربع رحلات إيطالية كان على متنها 727 سائحا إيطاليا.

4500 غرفة فندقية في مطروح

وأوضح أنه على استعداد محافظة مطروح الدائم لاستقبال مزيد من حركة السياحة الخارجية والداخلية مع التمتع بالإمكانيات السياحية بمطروح سواء من شواطئ خلابة ومياه البحر الفيروزية، مع توافر عدد من أنواع السياحة سواء الترفيهية أو الثقافية والتاريخية أو المؤتمرات والسياحة العلاجية وسياحة السفاري وغيرها، مشيرا إلى أنه يوجد بمطروح نحو 4500 غرفة سياحية.

توافد الأجانب على مرسى مطروح

وذكر أن مطروح تستمر في استقبال السياح الأجانب من مختلف دول أوروبا خلال الفترة المقبلة، مع توافر جميع المقومات والاستعدادات في مرسى مطروح.