السيسي يعقد جلسة مباحثات مغلقة مع ماكرون في الإليزيه

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعقد جلسة مباحثات مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

ماكرون يستقبل السيسي

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، فور وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس في قصر الإليزيه، وفقاً لنبأ عاجل بثته شبكة «سكاي نيوز عربية».

المشاورات مستمرة مع القاهرة في كل الملفات

وصرّح القصر الرئاسي في فرنسا «الإليزيه» بأن مصر شريك مهم لفرنسا، وأن المشاورات مستمرة مع القاهرة في كل الملفات، وذلك تعقيبًا على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى فرنسا.

وأكد القصر الرئاسي الفرنسي، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز»، أن الطاقة وتداعيات الحرب في أوكرانيا محوران أساسيان في مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم.

زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم صباح اليوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.