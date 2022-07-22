دبلوماسي سابق عن زيارة الرئيس لصربيا: مصر عادت بقوة إلى البلقان وجنوب أوروبا

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل في صربيا بحفاوة بالغة، مشددًا على أنّ مصر عادت إلى البلقان وجنوب أوروبا، إذ أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ 35 سنة.

وأضاف هريدي في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «علاقاتنا مع صربيا تعزز من علاقاتنا الدولية مع أطراف دولية أخرى وقوى في شرق ووسط أوروبا ومع روسيا، وعندما ننظر إلى زيارة الرئيس السيسي لصربيا، فإننا ننظر إليها في إطار إستراتيجي أشمل من الإطار الثنائي، مع أوروبا والشرق، مثل الجمهوريات السوفيتية السابقة».

جولة هامة للرئيس

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنّ هذه الجولة هامة وسيكون لها انعكاس إيجابي على الدور المصري في المنطقة ويتيح لمصر فرصة للتعامل بطريقة فعالة وإيجابية مع التغيرات التي تحدث في المنطقة والعالم، مفسرا ذلك بأن النظام الدولي الذي في طريقه للبزوغ بعد الحرب الأوكرانية سيختلف عن النظام الدولي الذي كان قائما قبل الحرب.

أهمية إستراتيجية لزيارة الرئيس

وشدد، على أنّ جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي تستمد أهميتها الإستراتيجية من تلك الأبعاد، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن استعداد مصر لتصدير الغاز لأوروبا، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن في الشهر الماضي.