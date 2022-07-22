ماكرون يستقبل الرئيس السيسي في قصر الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، فور وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس في قصر الإليزيه، وفقا لـ نبأ عاجل بثته شبكة «سكاي نيوز عربية».

المشاورات مستمرة مع القاهرة في كل الملفات

وصرح القصر الرئاسي في فرنسا «الإليزيه»، بأن مصر شريك مهم لفرنسا، وأن المشاورات مستمرة مع القاهرة في كل الملفات، وذلك تعقيبًا على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى فرنسا.

وأكد القصر الرئاسي الفرنسي، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز»، أن الطاقة وتداعيات الحرب في أوكرانيا محوران أساسيان في مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم.

زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا

وكان السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم صباح اليوم بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.