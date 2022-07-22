هشام الجاهل: جولات السيسي الخارجية عززت مكانة مصر الإقليمية والدولية

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في صربيا، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يقوم بجهود تنموية غير مسبوقة وفي وقت قياسي، يستحق عليها التكريم من قبَل أعرق الجامعات الأوروبية، مشيرًا إلى الإصلاحات الهيكلية العميقة التي أطلقها الرئيس السيسي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

السيسي نجح في إدارة العلاقات المصرية الخارجية

وأضاف هشام الجاهل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح، بفضل جهوده الكبيرة وحكمته في إدارة العلاقات المصرية الخارجية، في إعادة مصر لدورها الريادي وتقوية علاقاتها مع دول العالم وبينها صربيا.

السيسي يشارك بشكل فعال في تعزيز السلام

وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يساهم بشكل فعال في تعزيز السلام والتعاون على المستوى الدولي، موضحًا أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها على الدكتوراه الفخرية من كبرى المؤسسات التعليمية الدولية.

وأشار إلى النشاط المكثف الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي على صعيد السياسة الخارجية وعلاقات مصر الدولية والذي أسفر عن تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية وأسهم في تحقيق المصالح الوطنية للدولة في المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية.