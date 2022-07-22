علي عبدالخالق يمر بأزمة صحية.. ورئيس مهرجان الإسكندرية: ادعوا له

يمر المخرج علي عبدالخالق، بأزمة صحية، حسبما أعلن أمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مطالبًا بضرورة علاجه على نفقة الدولة تكريمًا لما قدمه من أعمال فنية رائعة.

رئيس مهرجان الإسكندرية يطالب بعلاج علي عبدالخالق على نفقة الدولة

وطلب أمير أباظة، بضرورة الدعاء بالشفاء العاجل للمخرج الكبير، عبر حسابه بـ«فيس بوك»، حيث كتب قائلًا: «المخرج الكبير علي عبدالخالق الذي امتعنا بأفلامه الوطنية والاجتماعية الرائعة، يمر بأزمة صحية اجعلوا له نصيب من دعائكم، شفاه الله وعافاه».

وتابع بقوله: «علي عبدالخالق، مخرج الأفلام الوطنية، منها أغنية على الممر، إعدام ميت، بئر الخيانة، يوم الكرامة، يستحق العلاج على نفقة الدولة».

قدم عددًا من الأفلام الشهيرة بالسينما المصرية

علي عبدالخالق، من مواليد 1944، واتجه لعالم السينما في بداية السبعينيات من القرن الماضي، مع فيلم أغنية على الممر عام 1972 والذي تم تصنيفه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1966.

فيلم أغنية على الممر، بطولة محمود مرسي، محمود ياسين، صلاح السعدني، صلاح قابيل، مديحة كامل، أحمد مرعي، تأليف علي سالم، سيناريو وحوار مصطفى محرم.

قدم علي عبدالخالق، ما يقرب من 50 عملا فنيا منها أفلام جري الوحوش، الكيف، العار، البيضة والحجر، 4 في مهمة رسمية، شادر السمك، الحقونا، اغتصاب، عتبة الستات، الكافير، يمين طلاق، الحناكيش، بونو بونو، مدافن مفروشة للإيجار، السادة المرتشون، الحب وحده لا يكفي، بنات إبليس، الوحل.