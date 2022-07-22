«جوني ديب وآمبر هيرد» يعودان إلى المحكمة بمقاطعة فيرفاكس الأمريكية

يعود «جوني ديب وآمبر هيرد»، مجددا إلى المحكمة، حيث تقدمت الممثلة الأمريكية رسميًا باستئناف على قضية التشهير التي رفعها زوجها السابق جوني ديب، بعد شهرين تقريبًا من الحكم الصادر ضدها وإلزامها بدفع تعويضات تزيد عن 10 ملايين دولار، قودم محامو «هيرد» إخطارًا لاستئناف الحكم في محكمة استئناف فرجينيا بمقاطعة فيرفاكس.

وتأتي خطوة جوني ديب وآمبر هيرد إلى المحكمة، بعد أسبوع واحد فقط من رفض المحكمة لطلب «هيرد»، لإجراء محاكمة جديدة، حيث طلب محامو هيرد من القاضي إلغاء الحكم وإعلان خطأ المحاكمة، بحجة أن أحد المحلفين في القضية كان الاستدعاء مخصصًا لوالده، الذي يحمل نفس الاسم ويعيش معه في نفس العنوان، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل».

وتم رفض الطلب بأمر مكتوب يوم الأربعاء الماضي، حيث حكمت القاضية بيني أزكاريت بأنه «لا يوجد دليل على الاحتيال أو المخالفة» من قبل المحلف، وأن حكم هيئة المحلفين يجب أن يظل ساريًا.

جوني ديب عن آمبر هيرد: «واثقين من قضيتنا.. والحكم سيستمر»

وعلى الجانب الآخر، أعاد ممثلو ديب تأكيد ثقتهم في قرار المحكمة، في بيان صحفي، عقب طلب استئناف المحاكمة المقدم من «هيرد»، وأوضحوا أن هيئة المحلفين استندت إلى الأدلة الكثيرة التي تم تقديمها خلال المحاكمة التي استمرت ستة أسابيع وتوصلت إلى حكم واضح: «ما زلنا واثقين من قضيتنا وأن هذا الحكم سوف يستمر».

الحكم ليس النهاية في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

في يونيو الماضي، أسدل الستار في قضية جوني ديب وآمبر هيرد، حيث ألزمت المحكمة الممثلة الأمريكية بدفع 10.35 مليون دولار كتعويضات في نهاية محاكمة استمرت ستة أسابيع، عندما حكمت هيئة المحلفين بأنها تشوه سمعة زوجها السابق في مقال رأي صحفي نُشر في عام 2018، عندما وصفت نفسها كضحية للعنف المنزلي.

في المقابل، فازت هيرد بواحدة فقط من ثلاث دعاوى مضادة، والتي تتعلق بتصريحات أدلى بها محامي ديب تشير إلى أنها وأصدقاؤها قاموا بنهب شقته قبل استدعاء الشرطة، ومنحتها هيئة المحلفين في النهاية 2 مليون دولار فقط كتعويضات من أصل 100 مليون دولار كانت تسعى إليها.