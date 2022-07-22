19 قرارا و17 اجتماعا مهما لمجلس الوزراء في أسبوع.. اعرف التفاصيل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا مصحوبا بإنفوجرافات، سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 16 حتى 22 يوليو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

قرارات مجلس الوزراء

جاء في التقرير، أنه تم إصدار عددا من القرارات، تشمل قرارا بأن يكون يوم السبت 23 يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات قطاع الأعمال، العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، حيث تمت إضافة عدد من المواد إلى القانون، إذ نص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً داخل جمهورية مصر العربية.

وقرر المجلس، الموافقة على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، إذ نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

كما وافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة، إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.

وتمت الموافقة على مشروع قرار، بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضي بإجمالي 1135871.82 فدان، تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، بجانب الموافقة على تخصيص مساحة 23894.44 فدان تقريباً ناحية محافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح الشركة المصرية للمطارات؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مطار الفرافرة.

تضمنت القرارات، وفقاً لما أظهره التقرير، الموافقة على إنهاء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإصدار ضمان الوزارة للقرض المحلي المزمع حصول الصندوق عليه؛ حتى يتمكن الصندوق من تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين»، وبناء المليون وحدة سكنية والوفاء بالالتزامات المقررة في هذا الشأن في المواعيد المحددة.

واستعرض المجلس، نتائج المفاوضات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة سيمنس الألمانية، لتنفيذ (LOT-1) الخاص بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والذى يشمل تطوير تحكم غرب الإسكندرية، بالإضافة إلى التحكم الإشرافي، ضمن مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA).

وتقرر الموافقة على إسناد تنفيذ بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة «المجلس القومي للشباب»، لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، بما يتيح الفرصة لاستكمال الأعمال والمشروعات وفق الخطة بالكفاءة المطلوبة خلال مدى زمني محدد، تحقيقا للرؤية الشاملة للدولة فيما يخص قطاع الشباب.

وأصدر المجلس، قرارا بالموافقة على تعاقد جهاز تنظيم النقل البري والدولي والداخلي مع إحدى الشركات لإنشاء وصيانة 12 محطة شحن للسيارات الكهربائية؛ باعتبار المشروع ذي طبيعة خاصة لارتباطه بتعريفة الشحن الصادر بشأنها قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 14 لسنة 2022.

ووافق على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات كورية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، لتصنيع وتوطين صناعة 40 وحدة قطار مترو، بإجمالي 320 عربة لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث، مع فترة ضمان لمدة عامين تليها فترة صيانة لمدة 8 سنوات.

واستكمالا لقرارات رئيس الوزراء لهذا الأسبوع، أورد التقرير موافقته على المقترح المقدم من وزارة السياحة والآثار، بشأن قواعد نقل العاملين في صناديق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة، إلى صندوق دعم السياحة والآثار، في ضوء صدور القانون رقم 19 لسنة 2022، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والذي تم بموجبه دمج تلك الصناديق به، بالإضافة إلى اعتماد توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، في الأماكن العامة، وتم التوافق على قواعد التصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم.

وأعلن التقرير الموافقة، على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية في برنامج «سكن لكل المصريين» في إعلانات الحجز المقبلة؛ لتواكب الزيادة في معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبحت فئة منخفضي الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبحت فئة متوسطي الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

وتمت الموافقة على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدي من منخفضي الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهرياً، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير مباشر لذوى الدخل الشهري أعلى من 4500 جنيه شهرياً، للوحدات السكنية التي تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.

وتقرر الموافقة على زيادة الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية التي سيتم طرحها للبيع مستقبلاً سواء بمعرفة الصندوق أو المطورين العقاريين أو الوحدات المتاحة بالسوق العقاري، بحيث تصبح 450 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة)، و400 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب (غرفتين وصالة)، لفئة منخفضي الدخل، فيما سيصبح سعر بيع الوحدة 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطي الدخل.

يأتي هذا بالإضافة إلى اعتماد رئيس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية الشاغرة وغير المباعة والزائدة عن حد الطلبات المقدمة من العملاء، لتكون أسعار البيع 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، ومبلغ 194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد، إلى جانب الموافقة على تعاقد صندوق التنمية الحضرية مع بنك التعمير والإسكان، للقيام بأعمال تقديم خدمة الحجز الإلكتروني، وإتمام إجراءات التعاقد، وتحصيل دفعات تحت الحساب للوحدات المخصصة، وإمساك حسابات العملاء المتعاقدين، وتحصيل الأقساط لصالح الصندوق، وذلك فيما يخص وحدات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية الخاصة بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ووافق رئيس الوزراء، على تأهيل شركة «وطنية» لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية «صافي»، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ تمهيداً للطرح بالبورصة، كما تم اعتماد توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع القواعد العامة للتصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، في الأماكن العامة، وتم التوافق على قواعد التصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم.

اجتماعات الحكومة في أسبوع

على صعيد الاجتماعات، التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، حيث تابع تنفيذ توجيهات الرئيس بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، بحضور وزيري المالية، والتضامن الاجتماعي، ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة موقف المدارس المصرية ـ اليابانية.

وأشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية، بالتوسع في التجربة على مستوى الجمهورية ومشاركة القطاع الخاص في إدارتها، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومستشار وزير التربية والتعليم، المشرف على المدارس المصرية ـ اليابانية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وعقد رئيس الحكومة اجتماعا، لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بحضور وزيرة البيئة، ومنسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ورئيس جهاز شئون البيئة، ومساعد وزيرة البيئة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واجتمع مدبولي، مع وزير الشباب والرياضة لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة مثل المحاور والأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، ومشروعات الوزارة التي تنفذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذلك اجتماع مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتابعة إجراءات عقد المسابقات المركزية بمختلف الوزارات والهيئات، حيث ثمن الآليات التي تعقد بها المسابقات المركزية للتعيين، معتبراً أن اختيار الكفاءات ركيزة رئيسية لتحقيق تطوير العمل الحكومي الذى تستهدفه الدولة المصرية.

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات «صندوق التنمية الحضرية»، إذ أكد أن تطوير عواصم المحافظات وإعادة إحياء القاهرة التاريخية يحقق مشروعات حضارية تظهر الوجه الحقيقي للمدن المصرية، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية الحضرية»، وعدد من المسئولين.

وشهد هذا الأسبوع، الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة بعد إعادة تشكيلها، إذ أكد مدبولي، استعداد الحكومة لتقديم مختلف التيسيرات لزيادة حركة السياحة الوافدة، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والطيران المدني، ورئيس اتحاد الغرف السياحية.

وشملت الاجتماعات أيضاً كما جاء في التقرير، اجتماعاً لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، والمشرف على التخطيط والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، بجانب اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر، والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ.

وتم عقد اجتماع لاستعراض المخططات الخاصة باستغلال الأراضي بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية بالمدينة، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وعقد اجتماعا آخر، لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بالقاهرة الكبرى، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وفى إطار خطة الدولة لتطوير المناطق غير الآمنة، بحضور مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

وترأس رئيس الحكومة، اجتماعا لاستعراض المقترحات الخاصة بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، ومعاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومسئولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، بحضور وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس الهيئة القومية للبريد المصري، ومسؤولي الجهات المعنية.

كما ترأس الاجتماع الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات الحيوية مثل قمة جدة للأمن والتنمية، وحوار «بيترسبرج» للمناخ، والموقف الوبائي لفيروس كورونا، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، وعرض الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرع للطروحات، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمدير التنفيذي لـ«صندوق مصر السيادي»، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومساعدة وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار.

وعقد اجتماع لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع النقل، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والنقل، ومساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل، ومساعد وزير النقل للمكتب الفني، بجانب اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، تم استعراض مستجدات الموقف الاقتصادي في ضوء استمرار التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، مع التركيز على جهود الدولة لتقليل الآثار السلبية على المواطن، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب وزير المالية، ونائبي محافظ البنك المركزي، وعضوي المجلس من ذوي الخبرة، وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب التقرير، شهد مدبولي، ختام النسخة الـ25 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2022، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور وزيري الشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ووزير الشباب والرياضة بجمهورية الرأس الأخضر، كما قام سيادته بإرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، حيث تقدم بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بأصدق التمنيات، مؤكداً أن هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية.