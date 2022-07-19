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«معلومات الوزراء»: قناة السويس حققت أعلى عائد في تاريخها خلال 2021-2022

كتب:

محمد مجدي
09:06 ص | الثلاثاء 19 يوليو 2022
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديد يستعرض الطفرة التي شهدتها قناة السويس خلال 2021-2022؛ إذ شهدت إيرادات القناة ارتفاعًا بنسبة 20.7% لتسجل 7 مليارات دولار وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار في 2020/2021.

ارتفاع إيرادات القناة بنسبة 20.7% لتسجل 7 مليارات دولار

كما شهد عدد السفن العابرة لـ قناة السويس خلال 2021-2022 ارتفاعًا بنسبة 15.7% مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة وذلك مقارنة بـ19 ألف سفينة في 2020/2021.

ارتفاع عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021-2022 ارتفاعًا بنسبة 15.7% 

كما شهدت الحمولة الصافية العابرة للقناة ارتفاعًا بنحو 10.9% لتصل إلى 1.32 مليار طن في 2021-2022 وذلك مقارنة بنحو 1.19 مليار طن في 2020-2021.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.