«معلومات الوزراء»: قناة السويس حققت أعلى عائد في تاريخها خلال 2021-2022

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديد يستعرض الطفرة التي شهدتها قناة السويس خلال 2021-2022؛ إذ شهدت إيرادات القناة ارتفاعًا بنسبة 20.7% لتسجل 7 مليارات دولار وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار في 2020/2021.

ارتفاع إيرادات القناة بنسبة 20.7% لتسجل 7 مليارات دولار

كما شهد عدد السفن العابرة لـ قناة السويس خلال 2021-2022 ارتفاعًا بنسبة 15.7% مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة وذلك مقارنة بـ19 ألف سفينة في 2020/2021.

ارتفاع عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021-2022 ارتفاعًا بنسبة 15.7%

كما شهدت الحمولة الصافية العابرة للقناة ارتفاعًا بنحو 10.9% لتصل إلى 1.32 مليار طن في 2021-2022 وذلك مقارنة بنحو 1.19 مليار طن في 2020-2021.