بسنت النبراوي تحتفل بعقد قرانها

تحتفل الفنانة بسنت النبراوي، الآن، بعقد قرانها بأحد الأماكن المفتوحة على كورنيش النيل بالقاهرة.

أغنيات بسنت النبراوي

وبسنت النبراوي اشتهرت بأغنية «بسبوسة بالسمنة منقطة»، مع المطرب عماد كمال وأكرم حسني، التي قدمت ضمن مسلسل «الوصية».

أعمال بسنت النبراوي كممثلة

وعملت بسنت النبراوي كممثلة، في عدد كبير من الأعمال أبرزها «مكتوب عليا» لأكرم حسني، «ورا كل باب» لأحمد زاهر، «الأنسة فرح» لرانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، «اللي مالوش كبير» لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.