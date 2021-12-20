بسنت النبراوي: أرفض دور البنت «الدلوعة».. وعاوزة أظهر موهبتي للناس

قالت الفنانة بسنت النبراوي، إنها كانت تعمل مضيفة جوية، وقررت الاتجاه لعالم الفن، مشيرةً إلى أنها سعيدة بتقديم اللهجة الشرقية في حكاية «النضارة البيضا» بمسلسل «قسمتي ونصيبك»، حيث تعشق هذه اللهجة منذ نعومة أظافرها.

وأكد أنها رفضت المشاركة في أعمال فنية كثيرة، لأنها حصرتها في شخصية البنت الجميلة «الدلوعة»: «أنا ممثلة وعندي إمكانيات فنية وعاوزة أوريها للناس، وبرفض تماما دور البنت الشقية الدلوعة، لحد ما جالي دور في مسلسل الآنسة فرح».

قصة اللهجة الشرقاوية مع بسنت

وأضافت النبراوي خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنها تنحدر من محافظة الشرقية، لكن اللهجة الشرقاوي الشهيرة بدأت تندثر: «من كتر حبي في اللهجة بدأت أعمل فيديوهات بطريقة كوميدي لايت عشان توصل للناس أسرع، لأني عاوزة اللهجة دي تستمر».

أكرم حسني رشحها لأغنية بسبوسة

وأشارت النبراوي، إلى أن الفنان أكرم حسني هو من رشحها لأداء أغنية «بسبوسة» في مسلسل الوصية: «الأغنية مكنتش في المسلسل، لكن أكرم طلب مني أغني الأغنية، هو شخص موهوب جدا، وممكن يكتب الأغنية في ثانية، ورحت له الأستديو وسجلناها واحنا قاعدين، ومكنتش متوقعة إن الناس تعرفني وخاصة إنها عُرضت في أول يوم في شهر رمضان».

ولفتت الفنانة بسنت النبراوي، إلى أنها كانت تشعر بالقلق، لأن مسلسل الوصية كان العمل الفني الأول لها: «طول عمري كنت بقف قدام كاميرا الموبايل، وموقفتش قدام كاميرا تلفزيون أو سينما، وأكرم حسني ساعدني، كان حلم حياتي وتحقق من غير أي مجهود».