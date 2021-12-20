بسنت النبراوي: بحب الفرفشة.. وأتمنى التعاون مع كاملة أبو ذكري

قالت الفنانة بسنت النبراوي، إنها تحب أدوار الشر، ورغم ذلك فإنها «بعيدة عن النكد»، وتحب «الضحك والفرفشة»، ومسالمة لأقصى درجة ولا تحب المشاكل.

إنتاج مسلسلات الرعب المصرية

وأضافت «النبراوي»، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «ببعد عن الشر وبغنيله بحب أبقى في حالي»، مشيرة إلى أنّ مصر شهدت مؤخرا إنتاج عدد من مسلسلات الرعب الرائعة، مثل «شقة 6، والزيارة»: «أتمنى عرضها في التلفزيون للجمهور، وأنا كمشاهد بخاف، لكن الحلقة بتشدني وبحب أتفرج عليها».

فيلم عروستي

وتحدثت «النبراوي»، عن مشاركتها في فيلم «عروستي»، قائلةً إنها كانت ضيفة شرف، ورغم ذلك لم تتردد في الموافقة على المشاركة في الفيلم: «الورق مكتوب حلو، كوميدي لايت ورومانسي مفيهوش عنف أو لفظ مش لطيف، وأحب جميلة عوض».

ولفتت، إلى أنها تحب السينما والدراما، لكن المسلسلات تتميز عن الأفلام في أنّ تصويرها لا يستغرق وقتا طويلا وبخاصة إذا كان عدد الحلقات صغيرا: «لو المسلسل 5 حلقات ممكن أصور مشاهدي في يومين أو 3 أيام».

وحول مشاركتها في حكاية النظارة البيضاء، من مسلسل نصيبي وقسمتك، قالت: «لو هلبس النظارة البيضاء في الحقيقة، هبقى نفسي أشوف المخرجة كاملة أبو ذكري بتعمل إيه دلوقتي عشان عاوزة اشتغل معاها، والإعلامية منى الشاذلي لأني نفسي أطلع معاها، وهشوف أبلة فاهيتا عشان أعرف بتجيب التلقائية وردود الأفعال دي منين».