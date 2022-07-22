محافظ بورسعيد يشارك في فعاليات إطلاق دمياط لحوار «وسطية الإسلام»

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، في عدد من الفعاليات الدينية التي تشهدها محافظة دمياط بحضور فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور نايف راشد الطيار الملحق الدبلوماسي بسفارة الكويت بالقاهرة.

وكانت في استقبالهم صباح اليوم، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حيث رحبت بوزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، معربة عن تقديرها الشديد لجهود المؤسسات الدينية المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك التعريف بصحيح الدين وسماحته، موجهة التحية لمحافظ بورسعيد لحرصه على مشاركة محافظة دمياط اليوم، وذلك في إطار التوأمة بين المحافظتين، ورحبت أيضا بالملحق الدبلوماسي بدولة الكويت، وأكدت حرص المحافظة الدائم لمد جسور التواصل وتحقيق التعاون مع الجهات المختلفة.

وزير الأوقاف ومفتي الديار والغضبان يصلون الجمعة بمسجد البحر

وأدى فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور نايف راشد الطيار الملحق الدبلوماسي بسفارة الكويت بالقاهرة، صلاة الجمعة بمسجد البحر بمدينة دمياط، كما استمعت محافظ دمياط، إلى الخطبة خلال تواجدها بالمصلى الخاص بالسيدات، حيث ألقى الخطبة وزير الأوقاف ودارت حول حق الجوار فى الشريعة الإسلامية.

والتقى «جمعة» و«علام» و«الغضبان»، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع كبار علماء دولة الهند، وذلك خلال فعالية جرى تنظيمها برأس البر، جاءت أيضاً بحضور «راشد»، حيث يتلقى كبار علماء دولة الهند دورة حول وسطية الإسلام بأكاديمية الأوقاف الدولية على مدار أسبوعين، وتأتي زيارة محافظة دمياط ثاني محطة لهم بمصر.

وفي ختام الفاعلية تحدث أحد علماء الهند عن ما تحمله الدورة التي تحتضنها وزارة الأوقاف المصرية، من نهج علمي وديني وسطي، كما جرى تكريم مدير مديرية الأوقاف بدمياط، وعدد من الشخصيات أصحاب الانجازات بالعمل الدعوي.

محافظ دمياط تتسم صكوك الأضاحي

وتسلمت محافظ دمياط، الدفعة الثانية من صكوك الأضاحي، وهي طنين من اللحوم السودانية، وتأتي المبادرة ضمن مشروع صكوك الأوقاف الذى أطلقته الوزارة؛ لدعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجا، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بتوفير حياة كريمة.