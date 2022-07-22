ميناء دمياط يستقبل 3 أوناش عملاقة للعمل لدى شركة دمياط لتداول الحاويات

استقبل ميناء دمياط اليوم السفينة «ZHEN HUA 15» والتي ترفع علم هونج كونج ويبلغ طولها 233 مترا وبعرض 32 مترا وغاطس 9.5 متر وتحمل على متنها 3 أوناش رصيف عملاقة بإجمالي وزن 4092 طنا مخصصة للعمل على الأرصفة الخاصة بمحطة الحاويات التابعة لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، وتعد هذه الأوناش من أحدث أوناش الحاويات فى العالم ،من انتاج شركة ZPMC العالمية، ويبلغ ارتفاعها 51 مترا وعرض 27 مترا وطول ذراع 71 مترا ويستطيع تحميل الحاويات وزن 65 طنا.

ومن جانبه أوضح اللواء احمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن دخول تلك الأوناش الخدمة بمحطة الحاويات يعد إضافة جديدة وقوية تزيد من قدرة الميناء على التعامل مع الأجيال الجديدة من سفن الحاويات العملاقة بالتزامن مع عملية التعميق التي يقوم به الميناء للممر الملاحي وحوض الدوران وعملية التدعيم والتعميق لأرصفة محطة الحاويات بالميناء.

استقبال 10 سفن

وفي سياق متصل، استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن بينما غادر عدد 2 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة.

وقد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28547 طن تشمل: «8500 طن خردة و4547 طن ابلاكاش و266 طن خشب زان و14587 طن حديد و1843 راس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 647 طنا.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 653 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 242307 طنا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4307 شاحنة.