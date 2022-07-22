منة فضالي تكشف تطورات الأزمة الصحية لوالدتها.. وتوجه رسالة لكل من دعمها

وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة شكرا إلى كل من ساندها في الأزمة الصحية، التي تعرضت لها والدتها مؤخرا، موضحة التطورات الأخيرة لحالتها.

وكتبت منة، عبر خاصية «استوري» بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»: «الحمد لله.. أمي خرجت من المستشفى، شكرا لكل الناس اللي اهتمت وسألت وجت، ألف شكر».

تعرض والدة منه فضالي لازمة صحية

كانت منة فضالي، قد نشرت صورة لوالدتها على فراش المرض داخل أحد المستشفيات، عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، مؤكدة تعرضها لأزمة صحية كبيرة، إذ كتبت معلقة: «أمي تعبانة أوي ادعولها».

وانهالت رسائل الدعم والتضامن من داخل الوسط الفني ومن الجمهور، داعين لوالدتها بالشفاء العاجل.

آخر أعمال منة فضالي

شاركت منة فضالي، مؤخرا، في فيلم فيلم «فارس»، الذي يعد أول بطولة مطلقة للفنان أحمد زاهر، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي من الأكشن والإثارة، حول شاب بسيط بإحدى المناطق الشعبية، يدخل في مواجهة إجبارية وصراعات كبيرة مع رجل أعمال مستبد.

وتنتظر عرض فيلم «روحي لك»، الذي يضم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم خالد سليم، نسرين طافش، إيهاب فهمي، ومنة فضالي، ومروة عبد المنعم، ومدحت تيخا، وعمرو عبد العزيز، وإسلام إسماعيل، وشريف باهر، أحمد سلامة، والعمل من تأليف ناجي عبد الله، ومن إخراج مازن نيازي.