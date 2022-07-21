منة فضالي تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها: تعبانة أوي وفي المستشفى

كشفت الفنانة منة فضالي، عن تعرض والدتها لأزمة صحية ودخولها إلى أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابها على فيس بوك، كما طالبت جمهورها بالدعاء لها.

الأزمة الصحية لوالدة منة فضالي

ونشرت منة فضالي صورة لوالدتها، ظهرت خلال الصورة وهي موجودة على السرير داخل أحد المستشفيات، متصلة بالأجهزة الطبية، وعلقت على الصورة قائلة: «أمي تعبانة أوي ادعولها».

منة فضالي تطرح بوستر فيلمها الجديد

يذكر أنّ الفنانة منة فضالي تستعد خلال الفترة المقبلة لعرض فيلمها الجديد «روحي لك»، حيث طرحت الأيام الماضية البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها الرسمي على فيس بوك.

وعلقت «فضالي» على البوستر الرسمي للفيلم قائلة: «بوستر تشويقي، فيلم روحي لك إنتاج عمرو طنطاوي شركة ميكرز تاليف ناجي عبدالله إخراج مازن نيازي دعواتكم.

أحداث فيلم «روحي لك»

فيلم «روحي لك» يناقش قصة حب بين طبيبة وأحد مرضاها، حيث تكرس الطبيبة حياتها لعملها في المستشفى، رغم نصائح البعض لها لكي تتزوج، وبعد حادث سير تجبر أن تقيم مع شاب محبط ولكن بعد المواقف التي تجمعهما تبدأ في حبه.

أبطال فيلم روحي لك

يضم فيلم روحي لك مجموعة من الفنانين، وهم: خالد سليم، نسرين طافش، إيهاب فهمي، ومنة فضالي، ومروة عبدالمنعم، ومدحت تيخا، وعمرو عبدالعزيز، وإسلام إسماعيل، وشريف باهر، أحمد سلامة، والعمل من تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج مازن نيازي.