منة فضالي تكشف عن خروج والدتها من المستشفى بعد أزمتها الصحية الأخيرة

كشفت الفنانة منة فضالي، عن خروج والدتها من المستشفى بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها خلال الأيام الماضية.

وقالت منة فضالي في تصريحات لـ«الوطن»، إن حالة والدتها الصحية تحسنت عن اليومين الماضيين، وأنها خرجت من المستشفى وعادت إلى منزلها.

والدة منة فضالي تتعرض لأزمة صحية

كانت الفنانة منة فضالي، كشفت عن تعرض والدتها لأزمة صحية من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشرت صورة لها وهي على سرير أحد المستشفيات، وعلقت عليها قائلة: «أمي تعبانة أوي ادعولها»، وسط تفاعل كثير من جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني.

منة فضالي تروج لفيلمها الجديد روحي لك

تشارك الفنانة منة فضالي، في فيلم روحي لك الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، في دور العرض السينمائية المختلفة، كما طرحت البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلقت على البوستر قائلة: «بوستر تشويقي، فيلم روحي لك إنتاج عمرو طنطاوي شركة ميكرز تاليف ناجي عبدالله إخراج مازن نيازي دعواتكم».

أبطال فيلم روحي لك

يشارك في بطولة فيلم روحي لك، عدد من النجوم وهم: نسرين طافش، خالد سليم، منة فضالي، إيهاب فهمي، ومروة عبدالمنعم، ومدحت تيخا، وعمرو عبدالعزيز، وإسلام إسماعيل، وشريف باهر، أحمد سلامة، والفيلم من تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج مازن نيازي.

أحداث فيلم روحي لك

تدور أحداث روحي لك، في إطار رومانسي كوميدي حول طبيبة تجعل العمل حياتها بأكملها رغم كلام البعض، أن تعيش حياتها وتدخل دائرة الزواج رغم رفضها، وبينما هي تستكمل مهنتها يقع أحد الشباب في حادث سير، وتقوم هي بمرافقته وعلاجه، فتقع في حبه.