شوقي علام: الشيخ المطيعي مفتي الديار حضر افتتاح بنك مصر مع طلعت حرب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن البنوك الإسلامية والبنوك العادية، تتعامل بنفس الأدوات والجميع واحد، لافتا إلى أن طلعت باشا حرب، أنشأ بنك مصر عام 1917، بحضور الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار، الذي كان معروفا عنه الالتزام بالأسانيد في قرارته.

أدوات البنك الإسلامي المتواجد هي نفس الأدوات في باقي البنوك

أضاف مفتي الجمهورية خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند دراسة أدوات البنك الإسلامي المتواجد هي نفس الأدوات في باقي البنوك الأخرى، كما أن سياسة البنوك جميعها العاملة داخل الدولة محكومة ومضبوطة بسياسة البنك المركزي، مؤكدا أن البنك يعمل وفقا لمصلحة الأمة.

قرار البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة

واستطرد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه بعد قرار البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بسبب الأزمة العالمية قامت باقي البنوك في مختلف دول العالم برفع أسعار الفائدة وقامت أيضا البنوك الإسلامية برفع أسعار الفائدة.

وكشف مفتي الجهورية، أن البنوك الإسلامية تمتلك أدوات تساعد على الاستهلاك في المجتمع، وليس الإنتاج، وذلك وفق رسالة ماجستير تمت حول ذلك الموضوع.