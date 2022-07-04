حكم صلاة العيد في البيت.. مفتي الجمهورية: جائزة بهذه الضوابط

تناولت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة العيد في البيت عبر موقعها الرسمي، حيث أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن صلاة العيد سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، إلا إذا وجد مانع، مثلما كان حاصلا أثناء تفشي وباء فيروس كورونا، فإنه يجوز أن يُصلِّي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت في المساجد.

حكم صلاة العيد في البيت

وأشار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية في معرض حديثه عن حكم صلاة العيد في البيت، إلى أن صلاةُ العيد في البيت تكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة؛ فيُصَلِّي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.

حكم صلاة العيد في البيت في جماعة

وواصل علام عبر موقع دار الإفتاء بخصوص حكم صلاة العيد في البيت قائلا إنه يُسَنَّ أن تُصلَّى صلاة العيد في جماعةٍ؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَف عن السلف؛ لما في ذلك من إظهار شعائر الدين وهيبة الإسلام، وهذا هو المذهب والمنصوص عليه عند الشافعية.

وأضاف بخصوص حكم صلاة العيد في البيت قائلا: ومعنى كون الجماعة فيها من السنن، أي إنَّه يصح أداؤها في غير جماعة، فالجماعة على ذلك ليست من شروط صحتها؛ وقد فَرَّع الشافعية على ذلك أنَّه يشرع صلاة العيد للمنفرد في بيته، أو غيره، وكذا للمسافر والمرأة، ولو كانت الجماعة شرطًا لصحتها لما صَحَّت للمنفرد في بيته، ولا للمرأة والمسافر.

وأكد المفتي: يلاحظ أَنَّ الشافعية يُعَمِّمون الحكم في صحة صلاة العيد للمنفرد، أي: سواء كان لعذرٍ أو لا، فعلى هذا فمَنْ فاتته صلاة العيد مع الإمام سواء في الخلاء -أي: الساحات- أو في المسجد، وكذا إذا تَعذَّرت إقامة صلاة العيد لمانعٍ -كوباءٍ أو غيره يمنع اجتماع الناس للصلاة-؛ فإنه يُشْرَع لمَنْ كان هذا حاله فِعْل صلاة العيد في البيت.

وأشار علام إلى أنه مَنْ صَلَّى العيد في البيت: فله أن يصليه وحده، أو في جماعةٍ مع أهل بيته، بلا خطبةٍ بعد الصلاة على الأصح من مذهب الشافعية؛