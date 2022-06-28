كيف ينظر مفتي الجمهورية الحكم بإعدام قاتل نيرة أشرف؟

يتساءل الكثيرون عن ماذا بعد إحالة أوراق المتهم في قتل الطالبة نيرة أشرف إلى مفتي الجمهورية؟ وما هي مراحل التعامل مع قضايا الإعدام؟ وكيف ينظر مفتي الجمهورية في أحكام الإعدام؟

وأجاب مصدر بدار الإفتاء على تلك الأسئلة بعد إحالة محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، اليوم الثلاثاء، أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وقال المصدر، إن إصدار الفتوى في قضايا الإعدام إحدى مهام الدار، وذلك بعد إحالتها من محاكم الجنايات عقب الإجماع على توقيع عقوبة الإعدام على المتهم.

مراحل إحالة أوراق قضية قاتل نيرة أشرف للمفتي

وأوضح أنه بعد إحالة أوراق أي قضية للمفتي، تمر بعدة مراحل؛ أولها أمر الإحالة ثم الدراسة والتأصيل الشرعي، وبعدها التكييف الشرعي والقانوني، وتنتهي بمراحل التأمين من التسلم إلى التسليم.

وأضاف أن المفتي يعمل على فحص القضية المحالة إليه من محكمة الجنايات، ويدرس الأوراق منذ بدايتها، وحال وجود دليل شرعي ينتهي حتما ودون شك بالمتهم إلى الإعدام وفقا للشريعة الإسلامية، أفتى بهذا.

من يعاون المفتي في نظر قضايا الإعدام؟

وعن نظر المفتي مثل هذه القضايا، أكد أنه لا يطلق القرار في قضايا الإعدام بمفرده بل تعاونه هيئة من ثلاثة مستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، يدرسون ملف القضية لبيان ما إذا كان الجرم الذي اقترفه المتهم يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعذيرا أو قصاصا أم لا؟

وأوضح المصدر، أنه وفقا لخطورة ملف قضية الإعدام فإن المستشار والهيئة المعاونة للمفتي، يقومون بدراسة ملف القضية دون نسخ أي ورقة من أوراق القضية بأي طريقة من طرق النسخ، مع مراجعتها وكتابة التقرير الخاص بها داخل دار الإفتاء المصرية، وبعد ذلك تُعرض القضية على المفتي، لإبداء الرأي النهائي.