الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة إلكترونيا.. 10 خطوات

من الكلمات التي تتصدر محركات البحث «جوجل»، هي رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة، إذ سعى كثيرون لمعرفة قيمة المخالفات والغرامات الواجب دفعها أو التظلم عليها إلكترونيًا من المنزل، دون الحاجة للذهاب لإدارات ووحدات المرور، وذلك من خلال موقع نيابات المرور.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، في مختلف المجالات والخدمات الحكومية، رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022، من خلال موقع نيابات المرور في السطور التالية:

ويمكن معرفة مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة من خلال الدخول على موقع النيابة العامة للمرور من هنـــــا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2022

وللاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة الخاصة للسيارة 2022 عن طريق موقع نيابات المرور، يجب اتباع عدة خطوات بسيطةن كالتالي:

- الدخول على موقع نيابات المرور.

- اختيار خدمات المرور.

- انقر على «الاستعلامات» والمخصصة للاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية.

- الضغط على كلمة «استمرار» الموجودة أسفل الخدمة.

- تحديد نوع المخالفات، ما بين رخص المركبات أو رخص القيادة.

- اختيار «مخالفات رخص المركبات».

- سيظهر تبويب جديد خاصة بـ«مخالفات رخص المركبات».

- سيكون أمامك في تلك الحالة اختيارين، الأول كتابة رقم اللوحة «أرقام فقط» أو «حروف وأرقام»، والضغط على «إجمالي المخالفات».

- بعد ذلك ستظهر قيمة إجمالي المخالفات المرورية.

- بعد الانتهاء من معرفة قيمة مخالفات المرور، سيكون أمام المستعلم عدة اختيارات، مثل الدفع أون لاين عن طريق بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل أو الذهاب لأماكن وحدات المرور، أو التظلم على إجمالي المخالفات لتخفيضها سواء إلكترونيًا أو في وحدات المرور.