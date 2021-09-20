طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا 2021

تزداد عمليات البحث خلال الفترة الراهنة من قبل قائدي السيارات عن طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيًا، بعد أن أتاحت إدارة المرور إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الموقع الرسمي للنيابات من الهاتف، أو من جهاز الكمبيوتر، من خلال خطوات بسيطة، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب المرور بشكل شخصي، تسهيلا على المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، نستعرض خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، عبر الموقع الإلكتروني..

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيًا 2021

يتطلب الاستعلام عن مخالفات السيارات بعض الخطوات البسيطة، وهي الدخول على رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 عبر موقع النيابات العامة، أو الدخول بشكل مباشر من هنــــا، ولكي يتمكن المواطنين من الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، يجب اتباع الآتي:

- بعد الدخول على خدمات النيابة العامة، يجرى اختيار استعلامات، ثم مخالفات رخص السيارة، أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

- سيطلب منك بعد ذلك إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة، سواء بالأرقام والحروف أو الأرقام فقط.

- يقوم المستعلم بعد تسجيل البيانات بالضغط على إجمالي المخالفات، إذ يظهر أمامك إجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

ويمكن للمواطن الدخول على استعلامات، ثم مخالفات رخص السيارة، أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا، واختيار الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، ثم الضغط على إظهار، وستظهر المخالفات.

طرق سداد قيمة المخالفات المرورية

وهناك عدة طرق يمكن من خلالها سداد قيمة المخالفات المرورية، مثل:

- شركات خدمات الدفع الفوري، أو من خلال دفع المخالفة ببطاقات الائتمان، أو المحافظ الإلكترونية، أو من خلال تطبيق مخالفاتي.

- ويمكن الدفع من خلال مكاتب البريد، ويمكن الذهاب إلى أقرب فرع بريد والدفع من خلاله بكل سهولة.