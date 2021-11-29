خطوات الاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية وأنت في مكانك

أتاح موقع النيابة العامة على شبكة الإنترنت، العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بخدمات المرور، والتي جاء من بينها الاستعلام عن قيمة مخالفة مرورية، فبدلا ًمن قطع مسافة كبيرة للإدارة العامة للمرور التابع لها صاحب السيارة للاستعلام عن مخالفات سيارته، يمكنه معرفة قيمة المخالفات المرورية الخاصة به من خلال جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول موصل بشبكة الأنترنت، ولمعرفة كيفية الاستعلام عن قيمة مخالفة مرورية، يجب اتباع مجموعة من الخطوات نستعرضها في السطور التالية.

8 خطوات للاستعلام عن مخالفة مرورية

1) الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة على شبكة الإنترنت من خلال هذا الرابط.

2) الضغط على أيقونة خدمات نيابات المرور.

3) بالضغط على أيقونة خدمات نيابات المرور، فسوف يظهر قائمة من الخدمات المتاحة وهي الاستعلامات، التصالح الفوري، الدفع، التظلمات،خدمة متابعة الطلبات.

4) اختيار أيقونة الاستعلامات.

5) بمجرد الضغط على أيقونة الاستعلامات، سوف يظهر اختيارين الأول الاستعلام عن رخص المركبات، والثاني الاستعلام عن رخص القيادة.

6) الضغط على الاختيار الأول الخاص بالاستعلام عن رخص المركبات.

7) اختيار نوع الرخصة إذا كانت أرقام أو أرقام وحروف.

8) إدخال رقم الرخصة والضغط على زر إجمالي المخالفات.

إذا كان لديك مشكلة أو اعتراض على قيمة المخالفة المرورية فإن النيابة العامة، أتاحت إمكانية التظلم على هذه القيمة من خلال الضغط على زر رجوع، الذي سوف يقودك إلى القائمة الرئيسية لخدمات نيابة المرور، واختيار أيقونة التظلمات.

وفي حال عدم وجود مشكلة على قيمة المخالفة المالية، يتم الضغط على زر «رجوع»، والتحول إلى قائمة الخدمات الرئيسية، والضغط على زر «الدفع».

كما أتاح موقع النيابة العامة العديد من الخدمات الأخرى منها خدمه الدفع عند الاستلام في حال تعذر الدفع أونلاين، خدمه الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة، الحكومية، وكذلك خدمه متابعه حاله الطلبات، وخدمه إلغائها.