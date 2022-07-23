دبلوماسي: الأزمة الروسية الأوكرانية أبرزت أهمية منتدى غاز شرق المتوسط

قال السفير محمد إبراهيم عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ هناك إرادة مشتركة بين القيادتين السياسيتين المصرية والفرنسية من أجل تعزيز التعاون التنموي في جميع المجالات بين البلدين، فضلا عن التعاون الوثيق في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الطاقة يمثل 10% من قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر.

منتدى غاز شرق المتوسط

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «من المتوقع أن ترتفع نسبة الاستثمارات إلى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال التعاون في مجال الطاقة المتجددة، ونتذكر منتدى غاز شرق المتوسط حيث انضمت فرنسا بصفة مراقب».

الأزمة الروسية الأوكرانية

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذه المنتدى جاء بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الثلاثية السادسة بينه ورئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص في عام 2018، مشددًا على أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية أبرزت أهمية منتدى غاز شرق المتوسط لتوفير جانب كبير من الطاقة للعالم، وذلك من خلال الغاز المكتشف في منطقة البحر الأبيض المتوسط.