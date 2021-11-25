وزيرة الطاقة القبرصية: منتدى غاز شرق المتوسط فرصة لمناقشة تحديات المنطقة

قالت وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية «ناتاشا بيليديس»، أننا نسعى من خلال العمل في منتدى الغاز شرق المتوسط لبيان أهمية الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

وأضافت وزيرة الطاقة اليونانية، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط، أن المنتدى جمع بين العديد من الدول لمناقشة التحديات الكبرى التي تواجهها المنطقة في الفترة الحالية خاصة بسبب جائحة كورونا، وأضافت: «نناقش في الاجتماعات الأمور الحالية بأسلوب متفتح عن الوضع الحالي».

الاجتماع فرصة كبيرة لمعرفة كيفية مناقشة أمور الطاقة

من جانبها، أكدت «كارين الحرار»، وزيرة الطاقة الإسرائيلية، أن الاجتماع بمثابة فرصة كبيرة لمعرفة كيفية مناقشة أمور الطاقة وأهمية العمل المشترك بين الدول الأعضاء، خاصة وأننا في مرحلة تشهد تفتح الأذهان، لافتة إلى أن مصر من الأعمدة الرئيسية لهذا المنتدى.

وقال «طارق الملا»، وزير البترول، إن الاجتماع تناول الحديث عن الحد من الكربون ودراسة تشغيل السفن بمنطقة البحر المتوسط في الفترة المقبلة بالغاز الطبيعي بدلا من أنواع الوقود الأخرى، لافتا إلى أنه أصبح هناك أجندة بين الدول وإشراك الشركات الخاصة والمؤسسات العالمية في العمل.

وأضاف وزير البترول ،خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم إعداد دراسة استراتيجية حول عمل المنتدى، كما تم استعراض دراستين للعرض والطلب على الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة لدراسةالسوق في دول الشرق المتوسط، والعمل على التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كبديل آمن.