السيسي يصدق على استضافة التجمع الخامس لـ«منتدى غاز شرق المتوسط»

صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اتفاقية المقر بين مصر ومنتدى غاز شرق المتوسط، بعد موافقة مجلسي النواب والوزراء على القرار، والذي بموجبه توافق الحكومة المصرية على استضافة مقر المنتدى داخل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالتجمع الخامس، وله أهلية التعاقد والتصرف في الممتلكات غير المنقولة والمنقولة، وإقامة الدعاوى القانونية باسمه، واتخاذ الإجراءات الضرورية الأخرى وفقا للنظام الأساسي للمنتدى، والقوانين المصرية.

وأشارت الاتفاقية إلى أنه تمت الموافقة على تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بناءً على مبادرة مصرية، بالاتفاق مع حكومات قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن، وفلسطين، وهو منظمة دولية للدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول المعبر.

منتدى غاز شرق المتوسط يهدف لدعم تأسيس سوق فعال وتنافس إقليمي

ويهدف منتدى غاز شرق المتوسط إلى تنسيق مناقشات منظمة، وتطوير المبادرات المشتركة بهدف الإسراع ودعم تأسيس سوق فعال، وتنافسي إقليمي لغاز شرق المتوسط.

ويٌقدم المنتدى الدعم الحكومي المطلوب بين أعضاء المنتدى لتمكين التعاون بين الشركاء التجاريين، وتبادل الخبرات، وتعزيز المواءمة بين الأطر التنظيمية للتجارة والتوريد بين الأعضاء ودعم تمويل المشروعات.

وتُنظم اتفاقية المقر أيضا، الامتيازات والحصانات اللازمة للمنتدى لتنفيذ أنشطته في مصر، وبينها منح حصانة للمقر ضد التفتيش والمصادرة وأي تدخل تنفيذي أو قانوني، مع اتخاذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لحماية المقر الرئيسي للمنتدى، كما تحوز سجلات ووثائق المنتدى بالحصانة ضد التفتيش والمصادرة.

ويمنح المنتدى إعفاء ضريبي ضد الضرائب المباشرة وغير المباشرة بما فيها ضريبة القيمة المضافة، مع عدم منح المنتدى حق الإعفاء من الضرائب أو الرسوم التي هي في الواقع ليست أكثر من رسوم على خدمات المرافق العامة، كما يعفى المنتدى من الضرائب الجمركية.

وأعفت الاتفاقية سيارتين مخصصتين للاستخدام الرسمي للمنتدى من الجمارك، مع إمكانية زيادة العدد.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم القرار الجمهوري بشأن التصديق على «اتفاقية المقر»، والذي يحمل رقم 471 لسنة 2021.

الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول للجوازات الدبلوماسية مع بولندا

كما تضمنت الجريدة، قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي مصر وبولندا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وقرار آخر متعلق باستنزال قطعتي أرض من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بجنوب سيناء لتعودا لأصلهما كأملاك دولة خاصة، كما صدق الرئيس على تخصيص أراضٍ في بعض المحافظات لإقامة مدارس عليها.

واشتمل عدد الجريدة الرسمية اليوم أيضاً، قراراً جمهورياً بتخصيص أرض بمنفلوط لإقامة بعض المنشآت البترولية، وقرار بزوال صفة النفع العام عن بعض قطع الأراضي بالقليوبية، وقرار جمهوري آخر، بتخصيص أرض في منطقة الروبيكي.