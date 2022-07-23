بأمر القانون.. 3 حالات تمنح الأخوات الاستفادة من معاش المؤمن عليه

تضمنت مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، العديد من التي توضح من لهم حق استحقاق المعاش، وجاء ذلك في باب المستحقون للمعاش، ومن بينهم المستحقين للمعاش، حيث تضمن القانون شروط استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش.

استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش

ونصت المادة (101)، من قانون التأمينات الاجتماعية، بأنه يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

اللائحة التنفيذية تحدد شروط استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش

وحددت اللائحة التنفيذية شروط استقرار الأخوة والأخوات توفر شروط استحقاق الأبناء والبنات بحسب الأحوال بالإضافة إلى شروط الإعالة الأتية، وذلك وفقا لنص المادة 261 من اللائحة:

1- ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.

2- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو زيد عليه، ولا تعتبر المساعدة الضمانية من قبيل الدخل.

3- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

كما تضمنت المادة 262، من اللائحة التنفيذية، أنه يعاد بحث شروط الإعالة المشار إليه بالمادة 261 من هذه اللائحة للإخوة والأخوات المستحقين في المعاش عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش، وعلى الأخص في الحالات الأتية:

1- توفير شروط استحقاق المعاش لأحد المستحقين.

2- قطع معاش أحد المستحقين.

3- مراعاة حدود الجمع بين المعاشات لأي مستحق في المعاش.