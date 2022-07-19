يتساءل كثير من أصحاب المعاشات عن استحقاق الأبناء المعاش بعد بلوغ 21 عاما، بعد وفاة الشخص صاحب المعاش أو المؤمَّن عليه، وفق قانون التأمينات الاجتماعية، لتؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه في حالة وفاة الشخص المؤمَّن عليه أو الشخص صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه، الحق في الحصول على معاشه، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

شروط استحقاق الأبناء المعاش بعد بلوغ 21 عاما

وعن استحقاق الأبناء المعاش بعد بلوغ 21 عاما، أوضحت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي لها أن مستحقة معاش المتوفى هم «الوالدين، الأرملة، الأبناء والبنات، الزوج، وكذلك الإخوة والأخوات» بشرط أن تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش، مؤكدة أن شروط استحقاق الابن للمعاش تتمثل فيما يلي:

- يشترط لاستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلي:

1- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:

- ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

- عدم بلوغ سن السادسة والعشرين.

2. الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس متى توافرت بشأنه الشروط الآتية:

‌أ- ألا يكون قد التحق بعمل ولم يزاول مهنة.

‌ب- ألا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

3. العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

شروط استحقاق الأبناء المعاش

ونص قانون التأمينات الاجتماعية على أنه يتم تقسيم المعاش كالتالي:

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش

- أكثر من ولد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 5/6 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: 1/2 المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.