ماذا يفعل صاحب المعاش إذا انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء؟.. «التأمينات» تجيب

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه إذا انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء القديمة الخاصة بالهيئة، فلن يتم قطع أي معاش مستحق حتى يتم تنشيطها لاتمام عملية الصرف، مناشدًا أصحاب المعاشات والمستحقين بعدم التزاحم.

ومن المنتظر أن يبدأ نحو 10 ملايين و700 ألف مواطن في صرف المعاشات الأربعاء المقبل الموافق 1 يونيو 2022، بما يقارب 22 مليار جنيه شهريا، وترصد «الوطن» فيما يلي، أبرز أسئلة أصحاب المعاشات التي أجابت عنها «التأمينات».

كيف يمكن التصرف حال عدم قدرة صاحب المعاش الذهاب لتغيير البطاقة ؟

في حالة إذا كان صاحب المعاش مريضًا أو لديه ما يعيقه، وغير قادر على التوجه إلى مكتب التأمينات، فيمكن لأي فرد من أفراد أسرته التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات وطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش، حينها ينتقل موظف الهيئة إلى محل سكن صاحب المعاش ويسلمه كارت ميزة بدون دفع أي رسوم.

هل تم توفير أماكن لتحويل البطاقات الزرقاء إلى ميزة؟

- تم توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة أصحاب المعاشات وكذلك المستحقين عنهم، وذلك لاستلام كارت ميزة مجانًا، بدلًا من البطاقات الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

ما طرق الصرف البديلة عن بطاقة المعاشات الزرقاء؟

هناك طرق بديلة للصرف عن البطاقات الزرقاء، حيث يمكن لصاحب المعاش أو المستفيد، تحويل المعاش على أي حساب جاري، وذلك عن طريق خطاب موجه إلى التأمينات من أي فرع من فروع البنوك، ويتم تسليم هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات.

- يمكن أيضًا تحويل صرف المعاش عن طريق المحافظ الإلكترونية، وذلك بتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلي فرع شركة المحمول التابع لها برقم الهاتف، ويطلب الشخص من الفرع فتح محفظة إلكترونية لتحويل المعاش عليها، ويقدم استمارة بذلك للفرع فقط.