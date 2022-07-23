غياب 6 لاعبين عن قائمة الأهلي أمام الجونة

تشهد قائمة الأهلي أمام الجونة، غياب 6 لاعبين بسبب الإصابة، إذ يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، عصر اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يدخل بعدها معسكرًا مغلقًا في أحد الفنادق بالقاهرة والقريبة من ملعب المباراة.

وتقرر غياب السداسي «أكرم توفيق، عمار حمدي، محمود وحيد، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف»، عن قائمة الأهلي أمام الجونة، المقرر الإعلان عنها من قبل البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي.

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