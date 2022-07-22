الفحص الطبي يحسم موقف بيرسي تاو من مباريات الأهلي

يخضع بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم الجمعة، لتحديد موقفه النهائي من الإصابة التي ضربته في الفترة الماضية بالعضلة الأمامية، وأدت إلى غيابه عن المشاركة مباريات كثيرة، خاصة في ظل تحسن حالته بشكل كبير قبل مباراة الزمالك التي أقيمت أمس الخميس في نهائي كأس مصر.

ويحدد الفحص الطبي الموقف النهائي لـ بيرسي تاو، من مباراة الجونة في بطولة الدوري، التي تقام الأحد المقبل، على استاد الأهلي We السلام.