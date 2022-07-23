«الجامعات الكندية» في مصر تنظم أكبر لقاء تعريفيا بالعاصمة الإدارية الأسبوع الجاري

تستعد مؤسسة الجامعات الكندية في مصر المستضيفة لجامعتي جزيرة الأمير إدوارد ورايرسون، لإقامة اللقاء التعريفي الأكبر لهذا العام الأسبوع الجاري، وذلك في إطار شهر الاحتفاء بالتعليم الكندي وامتدادًا لاحتفالات «يوم كندا» بمشاركة السفير الكندي في مصر لوي دوما، وأعضاء السفارة الكندية في القاهرة.

جامعات العاصمة الإدارية

ينظم اللقاء التعريفي بهدف تقديم الدعم والمعرفة لطلاب المرحلة الثانوية الذين يستعدون لاختيار كلياتهم المرغوبة وذلك بإتاحة الفرصة لهم للتعرف على الحرم الجامعي المتميز بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يحتضن فرعي جامعتي جزيرة الأمير إدوارد ورايرسون وهما من كبار الجامعات العريقة في كندا.

وتشهد الجامعات الكندية احتفالية جامعة الأمير إدوارد بتخرج الدفعة الأولى من طلابها في 14 أغسطس المقبل، وهي تعد أول فرع جامعي دولي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقدم أحد أهم وأفضل برامج الهندسة في العالم وهو هندسة التصميم المستدام، كما يعد هذا البرنامج هو الوحيد المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية من بين فروع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة.

الجامعة تضم ثالث أكبر كلية للهندسة

كما أن جامعة رايرسون التي تحظى بمكانة تعليمية متميزة ليس فقط في كندا بل على مستوى العالم، سوف تبدأ الدراسة في سبتمبر من هذا العام، وتعد رايرسون مقرًا لأكبر كلية لإدارة الأعمال في كندا وهي كلية تيد روجرز للإدارة، كما تضم الجامعة ثالث أكبر كلية للهندسة وكلية الاتصالات والتصميم.

وتقدم رايرسون لأول مرة هذا العام برامجها الأكاديمية المبتكرة في مصر من خلال كليتين، هما كلية الاتصالات والتصميم التي تغطي برامجها الإنتاج الإعلامي والإعلام الرياضي والأزياء، وكلية الهندسة والعلوم المعمارية ببرامجها الشهيرة في الهندسة المدنية والكهربائية والميكانيكية وهندسة الفضاء.

و حصلت من خلال برنامج تصميم الأزياء Fashion على واحدة من أفضل عشرة برامج على العالم، وهذا البرنامج يؤهلنا لأن تكون القاهرة مركزاً متقدماً فى صناعة الموضة بالشرق الأوسط.

ويضم مجلس الأمناء الاستشاري لفرع القاهرة نخبة من الإعلاميين ورواد الأعمال ونجوم الرياضة والشخصيات العامة، منهم الإعلامي رامي رضوان وكابتن حازم إمام وكابتن أحمد حسام «ميدو».