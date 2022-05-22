«الجامعات الكندية» تكشف خطة الفصل الدراسي 2022/23: منح للدراسة بمؤسستين عالميتين

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الكندية المستضيفة لفروع جامعاتي «الأمير إدوارد ورايرسون» بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّها بدأت تلقي طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2022/2023 منذ أبريل من العام الحالي، لتيسير عملية التقدم واستيفاء الإجراءات على طلاب المرحلة الثانوية من الراغبين في الدراسة بإحدى الجامعتين الرائدتين.

وافتتحت جامعة الأمير إدوارد (UPEI) عام 2018 كأول فرع دولي في العاصمة الإدارية الجديدة، يوفر جودة أكاديمية متميزة وحياة طلابية رائعة ويقدم شهادات معترف بها محليا ودوليا، وكذلك الحال بالنسبة لجامعة رايرسون التي تبدأ الدراسة بها لأول مرة هذا العام من خلال فرع القاهرة.

جامعات كندية عريقة تستقبل الطلاب بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأكد القاضي لـ«الوطن»، أنّ مميزات الدراسة في الجامعات الكندية، أنّها تؤهل للدراسة بجامعتي «الأمير إدوارد» أو «رايرسون»، لاستكمال دراستهم في الجامعات الأم بكندا دون الحاجة إلى معادلة، موضحا أنّ المجلس الأعلى للجامعات في مصر يقر هذه الشهادات فور التخرج، ويحق للطلاب التقدم إلى النقابات المعنية ومزاولة تخصصاتهم.

تخصصات الجامعات الكندية

وأوضح القاضي، أنّ الكليات والتخصصات الموجودة بمؤسسة الجامعات الكندية، تمنح العديد من الدرجات العلمية، كاشفا عن تفاصيل المنح الدراسية التي تمنح للطلاب، قائلا: «تمنح الجامعتين العديد من المكافآت والتخفيضات للطلاب لدى قبولهم بالعام الدراسي الأول بناء على درجاتهم بالمرحلة الثانوية في المواد المؤهلة لدخول الجامعة، وكذلك تفوقهم أثناء الدراسة بالسنوات المختلفة.

أنواع المنح

- 10 منح كاملة للدراسة بالمجان للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة الرسمية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).

- تستمر المنحة طوال فترة الدراسة شرط الحفاظ على تقدير 3,5 فما أعلى.

منح الرياضيين

- منحة كاملة للحاصلين على أحد المراكز الأول أو الثاني أو الثالث في البطولات الفردية عالميا.

- منحة جزئية بقيمة 50% للحاصلين على أحد المراكز الأول أو الثاني أو الثالث في البطولات الجماعية عالميا.

- 30% تخفيض لمن يحقق المركز الأول في بطولة محلية.

- 20% تخفيض لمن يحقق المركز الثاني في بطولة محلية.

- 10% تخفيض لمن يحقق المركز الثالث في بطولة محلية.

منح الموهوبين فنيا

تخفيض 15% لمن تظهر لديه موهبة بإحدى مجالات الدراسة في الفنون البصرية أو فنون الأداء أو الإعلام.