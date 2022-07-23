تنسيق الجامعات 2022.. «التعليم العالي» تعلن قوائم المؤسسات التعليمية المعتمدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في جمهورية مصر العربية، التي تضم قوائم الجامعات والمعاهد؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر؛ يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

ضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها معتمدة

وأكد المتحدث الرسمي، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ستكثف حملاتها خلال الفترة الحالية؛ لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها معتمدة، مضيفًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية، وكذلك التنسيق مع السادة المحافظين لإغلاق هذه الكيانات الوهمية بشكل فوري.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، نشر قوائم مؤسسات التعليم العالى المُعتمدة للرأي العام؛ لتعريف الطلاب بها خلال هذه الفترة الهامة التي تتزامن مع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2022/2023.

إيميل لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية

وتم تخصيص الإيميل التالي لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية: esec_mohe@yahoo.com

وأضاف المُتحدث الرسمي لوزارة للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب متابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد خلال الفترة المقبلة، من خلال ما يُنشر من بيانات رسمية تصدر عن المركز الإعلامي للوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، وما يُنشر على الموقع الإلكتروني وحسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:

ـ الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلميhttp://mohesr.gov.eg.

ـ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) https://www.facebook.com/MOHESREGYPT .

ـ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام) https://www.instagram.com/mohesregypt/.

ـ حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)https://twitter.com/Mohesregypt.