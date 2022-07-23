شاطئ «السوايسة».. أرخص مصايف اليوم الواحد في السويس

يعتبر شاطئ «السوايسة» بمحافظة السويس من أهم الأماكن الترفيهية التي تم إنشائها مؤخراً، حيث كانت السويس بلا شاطئ شعبي داخل المدينة، يتيح لأبنائها قضاء يوم على الشاطئ بلا عناء.

شاطئ «السوايسة» يمتد على مسافة 700 متر

يُعتبر شاطئ «السوايسة» أول شاطئ شعبي عام داخل مدينة السويس، ويبدأ من بداية الكورنيش الجديد بجوار مدرسة الصناعات الحربية، وينتهي عند أول منشآت الكورنيش الجديد، يمتد لمسافة نحو 700 متر على البحر.

ويضم الشاطئ 26 شاليهاً للإيجار بنظام مصيف اليوم الواحد، كما أنه مجهز بالإنارة والمياه، وشبكة للصرف الصحي، وساحة انتظار للسيارات، فضلاً عن توفير الكراسي والشماسي الخاصة للمصطافين.

إيجار الشمسية و4 كراسي بـ60 جنيهاً

وأكد عماد بدر، مدير الشواطئ بمحافظة السويس، أن كل شاليه على شاطئ «السوايسة» مجهز تماماً لإقامة اليوم الواحد، ويبلغ إيجاره 150 جنيهاً في أيام منتصف الأسبوع، أما في أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، يرتفع الإيجار إلى 200 جنيه.

وأضاف أن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظة السويس، أصدر تعليماته بتخفيض رسم الدخول من 20 جنيهاً للفرد، إلى 5 جنيه فقط للفرد، بالإضافة إلى أنه يراعي دخول العائلات فقط.

حفلات وأنشطة شاطئية للرواد

ويُعتبر شاطئ «السوايسة» أقرب شاطئ لسكان المدينة، وتُعد تكلفة الانتقال إليه وقضاء يوم على الشاطئ غير مكلفة، مقارنةً بالشواطئ الأخرى خارج المدينة، والتي لها رسوم دخول أعلى من شاطئ السوايسة، حيث يمكن الوصول للشاطئ باستخدام سيارة أجرة «تاكسي»، بقيمة 25 جنيهاً، أو عبر المواصلات العامة واستقلال ميكروباص، مع السير حوالي 10 دقائق، كما أن رسوم دخول الشاطئ تبلغ 5 جنيهات للفرد، ويقيم الشاطئ حفلات سمسمية وفنية وأنشطة شاطئية أخرى لخدمة الرواد بصفة يومية.