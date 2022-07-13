أسعار أجرة المواصلات في محافظة السويس بعد تحريك أسعار البنزين

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، صباح اليوم الأربعاء، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخطوط الخارجية للمحافظات الأخرى والتاكسي بالعداد، بزيادة تصل إلى 7%، وأعلن عن أسعار أجرة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين، كما تحركت أسعار السولار لأول مرة منذ سنوات طويلة، حيث بلغت الزيادة في أسعار المواصلات الداخلية بالمحافظة بين القرى والمدن بنسبة 5%، بينما المواصلات الخارجية من المحافظة إلى المحافظات المجاورة بنسبة 7%.

أسعار أجرة المواصلات

وكلف محافظ السويس القيادات التنفيذية بالمحافظة، بالإعلان عن أسعار أجرة المواصلات الجديدة في محافظة السويس، بما يتناسب مع زيادة أسعار البنزين، موجهاً بتشكيل لجان متابعة وتفتيش من لجنة الإشراف علي المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومديرية التموين وإدارة الأزمات بالمحافظة للمرور علي المواقف لتفعيل القرار.

انتظام العمل بالمواقف

ووجه محافظ السويس، بضرورة متابعة انتظام العمل بالمواقف عقب تطبيق أجرة المواصلات الجديدة، وشن حملات مكثفة على السيارات للالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة علي الخطوط الخارجية، والداخلية، والتاكسي، وعدم الاستغلال وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل أي مخالف إلى جهات التحقيق.

تحريك أسعار الوقود

ويأتي ذلك عقب زيادة أسعار البنزين حيث تحركت أسعار الوقود، صباح اليوم، لتسجل زيادة نحو نصف جنيه "50 قرشاً" عن الأسعار القديمة، حيث بلغ سعر لتر السولار 7 جنيهات وربع، بينما بلغ سعر بنزين 80 بعد زيادته 8 جنيهات، وجاء سعر لتر بنزين 92 بـ 9 جنيهات وربع.

تحريك سعر بنزين 95

واختلف تحريك سعر لتر بنزين 95 عن باقي الأنواع، حيث ازداد سعره بواقع جنيهاً كاملاً ليسجل سعره 10 جنيهات و75 قرش.