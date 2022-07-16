غلق الشواطئ المفتوحة على الكورنيش الجديد في مطروح لتجنب الغرق

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسي مطروح جميع الشواطئ المفتوحة على الكورنيش الجديد، بسبب عدم إستقرار حالة البحر وارتفاع الأمواج، ونتيجة الرياح النشطة على ساحل البحر المتوسط، منعا لحالات الغرق وحفاظا على أرواح المصطافين وزائري مطروح بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد من خطورة هذه الشواطئ.

حواجز حديدية لمنع دخول الشواطئ

ونشر مركز ومدينة مرسي مطروح حواجز حديدية على مدخل الكورنيش الجديد بداية من اتجاه كليوباترا، لمنع دخول السيارات على الطريق المؤدى إلى الشواطئ المفتوحة والممتدة بطول 9 كيلومترات، حتى نهاية قرية القصر غربا.

متابعة مدينة مرسي مطروح الشواطئ

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن» على متابعة مركز ومدينة مرسي مطروح جميع الشواطئ المفتوحة مع العاملين بها من خلال لجنة الشواطئ التى تمر عليها والتواصل مع المستأجرين وأصحاب الرخص لرفع الرايات السوداء ومنع نزول أحد إلى الشواطئ لحين استقرار حالة البحر، وهدوء الأمواج.

وأضاف أنه سيجري فتح الشواطئ عقب استقرار البحر، مع توجيه المصطافين للنزول في الشواطئ ذات الخلجان والحواجز الخرسانية وهى أمان ولا يوجد بها خطورة مثل شاطئ روميل والفيروز والنخيل والباسنت وباب البحر والبوسيت والعوام والليدو وكليوباترا والغرام.

تحذريات هيئة الأرصاد الجوية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت المصطافين على البحر المتوسط وتحديدا في العلمين وسيدي عبدالرحمن ومطروح بعدم نزول الشواطئ المفتوحة والاستحمام بها لوجود رياح تتسبب في إرتفاع الأمواج حتى 2.5 م وأخذ الحيطة والحذر لحين استقرار البحر تماما للحفاظ على رواد الشواطئ.