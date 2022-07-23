أوقاف جنوب سيناء: 36 متقدماً للفرقة الأولى بالمركز الثقافي في شرم الشيخ

أكد السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، أن مدينة شرم الشيخ مدينة عالمية تجذب السياح من كل جنسيات العالم، لما تتمتع به من مناخ ومقومات طبيعية، مشيراً إلى أن مسجد «الصحابة» بشرم الشيخ، أصبح منارة إسلامية، تشع الإسلام الوسطي بين الجميع.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء إنه جرى إنشاء مركز ثقافي عالمي بمسجد الصحابة، لمخاطبة العالم باللغات الأجنبية، من أجل توصيل رسالة للعالم بأن مصر بلد السلام، وأن الإسلام دين سلام ومحبة، وأضاف أن المركز الثقافي بشرم الشيخ منارة دينيه وثقافية لنشر الفكر الوسطي المستنير، في مختلف ربوع جنوب سيناء.

36 متقدماً للفرقة الأولى

وأعلن وكيل أوقاف جنوب سيناء أنه تم اليوم السبت، إجراء اختبارات المتقدمين الجدد للفرقة الأولى للدراسة بالمركز الثقافي العالمي بشرم الشيخ، مشيراً إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجه بضرورة أن يكون المركز منبراً للتعليم والثقافة بين الجميع.

ولفت إلى أن المركز هو الواجهة الثقافية لمسجد الصحابة في شرم الشيخ، فالمسجد للعبادة، أما المركز فهو للتعليم والتثقيف ونشر الوعي ومحاربة الفكر المتطرف، مشيراً إلى أنه جرى اختبارات لنحو 36 متقدماً من الرجال والسيدات للدراسة بالفرقة الأولى في المركز، بحضور الشيخ جمال معوض، مدير المركز الثقافي.

المركز الثقافي بشرم الشيخ

وقال «غيط» إن المركز الثقافي بشرم الشيخ هو أحد المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف، وجرى إنشاء المركز في مسجد الصحابة بشرم الشيخ، وتم افتتاحه في عام 2017، بهدف نشر تعاليم الدين الوسطي بين الجميع، ومخاطبة السياح باللغات الأجنبية.

وأضاف أن المركز ينظم دورات تدريبية للمشايخ والدعاة، لإمدادهم بثقافة الحوار مع الديانات الأخرى، وكيفية الوصول للمواطن المسلم، وأهمية التعايش مع الجميع، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية لتعليم اللغات الأجنبية للمواطنين دون مقابل.

وتابع أن المركز يتكوّن من 50 جهازاً للتواصل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ويضم قاعدة بيانات ضخمة، تضم جميع المراكز الثقافية على مستوى العالم.