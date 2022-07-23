الاتحاد الدولي للسلاح يشيد بتنظيم وزارة الرياضة والأولمبية لـبطولة العالم

حرص الاتحاد الدولي للسلاح برئاسة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس، على الإشادة بجهود وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية المصرية، والاتحاد المصري للسلاح، لإخراج بطولة العالم للسلاح بهذا الشكل المشرف.

هدايا تذكارية من وزارة الرياضة للاتحاد الدولي للسلاح

جاء ذلك خلال حفل ختام بطولة العالم للسلاح، الذي حضره محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير، نائباً عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وسيف الوزيري رئيس الشركة المنظمة، والدكتور محمد الدمياطي مدير عام الهيئات الرياضية، وممثلو الاتحاد الدولي والاتحاد المصري للسلاح.

وقام مسؤولو وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للسلاح، واللجنة الأولمبية، بإهداء أعضاء الاتحاد الدولي بعض الهدايا التذكارية على هيئة التحف الفرعونية.

دعم كبير من الدولة المصرية للتنظيم بطولة العالم للسلاح

وقدمت الدولة المصرية كامل الدعم لبطولة العالم للسلاح، وتوفير كل الاحتياجات والمتطلبات من خلال اللجنة العليا المنظمة المشكلة من قبل وزير الشباب والرياضة، وتضافر الجهود بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من الجهات والوزارات المعنية واللجنة المنظمة؛ سعياً لتنظيم بطولة العالم للسلاح على أعلى مستوى، وتحقيق النجاح الباهر لها على غرار البطولات الدولية الكبرى التي تستضفها مصر.

إشادة الوفود المشاركة بتنظيم بطولة العالم للسلاح

وشهدت الفعاليات الختامية للبطولة تكريم اللجنة الأولمبية والشركة المنطمة، للاتحاد المصري للسلاح، على حسن التنظيم والتعاون المثمر في نجاح البطولة التي لاقت إشادة جميع اللاعبين والوفود المشاركة.

1060 لاعبًا ولاعبة شاركوا في بطولة العالم للسلاح

وأقيمت البطولة في الفترة من 15 حتى 23 يوليو الجاري، بمشاركة 1060 لاعبًا ولاعبة من 105 دول، في الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.