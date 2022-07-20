كواليس إصابة وزير الشباب والرياضة بفيروس كورونا للمرة الثانية

أكد الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، إصابة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بفيروس كورونا، للمرة الثانية منذ بداية الجائحة.

اكتشاف إصابة وزير الرياضة قبل اجتماع مجلس الوزراء

وأضاف «فوزي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اكتشف إصابته بفيروس كورونا، أثناء خضوعه للمسحة قبيل اجتماعات مجلس الوزراء، أمس، بالعلمين، التي أثبتت إيجابية الإصابة بالفيروس.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن حالة الوزير جيدة ولكنه في عزل بمنزله، ويعكف على تناول بروتوكول العلاج حتى يتعافى سريعا ويعود لممارسة مهام العمل.

الوزير ملتزم ببروتوكول العلاج.. واللقاح خفف من الأعراض

وأشار «فوزي» إلى أن الدكتور أشرف صبحي ملتزم ببروتوكول العلاج، وأنه سيقوم بإجراء المسحة الثانية عقب الانتهاء من بروتوكول العلاج، لافتا إلى أن أعراض الاصابة بالفيروس هذه المرة، مختلفة تماما في حدتها عن المرة الأولى التي تعرض فيها الوزير للإصابة في العام الماضي، موضحا أن الأعراض خفيفة بسبب تلقي الوزير للقاح كورونا وحرصه على تلقي الجرعات التنشيطية المتتالية.

الوزير يحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية

ونقل متحدث الوزارة،رسالة من الدكتور أشرف صبحي للمواطنين، بضرورة توخي الحذر والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي نوهت عنها وزارة الصحة، تفاديا للتعرض للإصابة بالفيروس.