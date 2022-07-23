727 سجينا مفرج عنهم يشكرون الرئيس السيسي: سنبدأ حياة جديدة

داخل مراكز الإصلاح والتأهيل التابع لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، ودع المفرج عنهم أصدقاءهم، بعد الانتهاء من أعمال اللجان إلى الإفراج عن 727 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

زغاريد وفرحة: شكرا الرئيس السيسي

وأقام مركز الإصلاح والتأهيل احتفالية كبرى، للمفرج عنهم، وخلال الاحتفال عبرت إحدى السجينات المفرج عنهم بقرار عفو رئاسي حال سؤالها عن شعورها عقب معرفة القرار بفرحة كبيرة على وجوههن: «بصراحة كانت مفاجأة كنت مبسوطة أوي إني هخرج لأولادي وإني هرجع لعيشتي الطبيعية والحمد لله إن ربنا وفقني»، فيما أعربت أخرى عن جزيل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقولها: «أنا مبسوطة جدا جداً إني خارجة لأولادي وللحياة من جديد».

فيما روت إحدى السجينات المفرج عنهن أيضَا عن سعادتهن البالغة: «أنا اتعلم كثير داخل مركز الاصلاح والتأهيل، وسأعمل علي تعليم أبنائي الحرف التي تعلمتها» فيما وجه أحد المفرج عنهم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية قائلا: « العفو بيعطي حياة جديدة وبيكون بداية لعيشة كريمة وسط أسرتنا».

فرحة عارمة استقبلت 727 سجينا

ووسط فرحة عارمة استقبلت أسر 727 سجينًا بعد أن علمت بوضع أسمائهم بالإفراج عنهم، بالزغاريد والدموع والأحضان ، في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.