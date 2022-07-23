فؤاد عودة: أغلب المصابين بـ جدري القرود في أوروبا من المثليين

أثار إعلان منظمة الصحة العالمية مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية علمية، القلق حول العالم من تكرار سيناريو فيروس كورونا والذى ظهر في الصين لأول مرة في ديسمبر 2019.

وأوضح فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن أغلب المصابين بجدري القرود في أوروبا من المثليين، مشيرا إلى أن 95% من حالات الإصابة تنتقل عن طريق الممارسة الجنسية، منوها إلى أن الفيروس أكثر انتشارا في أوروبا وأمريكا.

انتقال الفيروس يحدث في العديد من البلدان التي لم تبلغ من قبل عن حالات جدري القرود

وأضاف عودة في بيان، أن الخطر يزيد على الدول العربية والأفريقية في موسم السياحة و تنقل المثليين في افريقيا وعدم تشخيص الحالات.

فيما أوضحت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي اليوم أنه في الفترة بين 1 يناير 2022 و20 يوليو 2022، تم إبلاغ المنظمة بـ14،533 حالة محتملة ومؤكدة مختبريًا بما في ذلك 3 وفيات في نيجيريا و2 في جمهورية إفريقيا الوسطى من 72 دولة في جميع أنحاء العالم.

أغلب المصابين بجدري القرود في أوروبا بين المثليين

وأضافت المنظمة أن حالات الإصابة بلغت 3040 حالة في 47 دولة بداية مايو 2022 ليبلغ إجمالي حالات الإصابة من يناير وحتى يوليو 17 ألف و573 حالة .

وأشار منظمة الصحة العالمية إلى أن انتقال الفيروس يحدث في العديد من البلدان التي لم تبلغ من قبل عن حالات جدري القرود، ويتم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات حاليًا من بلدان في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية ومنطقة الأمريكتين.