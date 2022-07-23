تسجيل أولى إصابات بين الأطفال بمرض جدري القرود في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن التعرف على حالة إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة لأول مرة لدى الأطفال، وهو طفل صغير في كاليفورنيا وطفل رضيع غير مقيم في الولايات المتحدة، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية صباح اليوم.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC في بيان، أمس، إن حالتي المرض الفيروسي جدري القرود غير مرتبطين ومن المحتمل أن تكونا نتيجة انتقال منزلي.

انتشار جدري القرود في العالم

وانتشر جدري القرود، الذي يسبب أعراضًا شبيهة بأعراض الإنفلونزا وآفات جلدية، بشكل كبير في الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال بالمناطق التي تفشى فيها خارج بلدان وسط وغرب أفريقيا حيث يستوطنها المرض.

وذكرت «جارديان»، أن المرض ينتشر بشكل رئيسي من خلال الاتصال الوثيق، وحتى الآن هذا العام، كان هناك أكثر من 14000 حالة إصابة بجدري القرود في أكثر من 60 دولة، وخمس حالات وفاة في إفريقيا.

ظهور جدري القرود بين الأطفال ليس مفاجأة

وفي حديثها عبر الهاتف، قالت الدكتورة جينيفر مكويستون، نائبة مدير قسم مركز السيطرة على الأمراض لعوامل الأمراض وعلم الأمراض ذات النتائج العالية، إنه لم يكن مفاجئًا ظهور حالات إصابة الأطفال بجدري القرود.

واستدركت: «لكن لا يوجد دليل حتى الآن نراه على انتشار هذا الفيروس خارج مجتمعات المثليين وثنائيي الجنس وغيرهم من الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال».

التفشي هذه المرة أقل فتكا في البلدان غير الموبوءة

وبلغ معدل الوفيات في مرات الانتشار السابقة للسلالة الحالية في إفريقيا حوالي 1٪، ولكن حتى الآن يبدو أن هذا التفشي أقل فتكًا في البلدان غير الموبوءة.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تدرس طرق الاستجابة لفيروس جدري القرود وتنظر فيها، وما إذا كان عليها إعلان حالة طوارئ لمواجهة الفيروس، والذي يتزامن أيضا انتشاره مع فيروس كورونا الذي أسقط مئات آلاف الضحايا في الولايات المتحدة الأمريكية.